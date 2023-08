Îți amintești de Costel din La Bloc? Ce s-a aflat despre el. A dispărut de la Pro TV și din România și nimeni nu a mai știut nimic

La începutul anilor 2000, serialul difuzat de PRO TV se bucura de un succes uriaș, aducând audiențe impresionante postului din Pache Protopopescu. Actorii care interpretau rolurile principale au devenit, peste noapte, celebri în toată țara. Îți amintești de Costel din La Bloc? A dispărut de pe micul ecran, a părăsit și țara.

La Bloc a fost unul dintre primele seriale românești de mare succes. Producția PRO TV avea audiențe impresioante, iar actorii săi erau cele mai îndrăgite vedete ale momentului. Odată cu trecerea timpului, destinul i-a dus pe unii departe de micul ecran.

Îți amintești de Costel din La Bloc? Simpaticul personaj a fost interpretat de talentatul Dragoș Moștenescu. Actorul a plecat din România. Acum locuiește la Londra, continuându-și cariera. A bifat apariții în seriale marca HBO sau BBC.

„Producțiile îmi merg binișor. Nu am explodat încă, dar am făcut lucruri bunicele. Am tot felul de soiuri de comedie, seara, peste zi, în funcție de castingurile pe care le iau sau nu le iau, pot avea sau nu filmări. De curând, a ieșit un serial pentru BBC în care am jucat un rol secundar și pentru HBO. Se numește „Câinii ploii” și poate fi văzut pe platformele amintite”, a declarat el pentru Playtech Știri.