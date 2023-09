Îți aduci aminte de Hannelore de la Insula Iubirii? Fosta concurentă e de nerecunoscut

Hannelore Ulrich accepta provocarea testului suprem al infidelității în sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii. Ea a mers alături de logodnicul ei, Bogdan Ionescu, cu doar câteva luni înainte de a se căsători. Deși au făcut pasul cel mare după terminarea emisiunii, ei au divorțat la scurt timp. Iată cu ce se ocupă astăzi fosta concurentă.

În sezonul 4 al emisiunii Insula Iubirii, Hannelore Ulrich și Bogdan Ionescu au ales să meargă în Thailanda pentru a își supune relația la cel mai dur test al fidelității și pentru a descoperi dacă sunt sau nu făcuți unul pentru celălalt.

În cadrul emisiunii, blondina se apropiase destul de mult de ispita Andi, dar la bonfire-ul final Hannelore ea a încercat să se împace cu Bogdan. Nu a renunțat sub nicio formă la și astfel, cei doi au plecat împreună de pe insulă.

Ajunși în România, aceștia s-au căsătorit, dar mariajul nu a durat prea mult. Cei doi au ajuns rapid în prag de divorț, astfel că fiecare și-a văzut de drumul lui pe mai departe. De altfel, în sezonul 6 al emisiunii Insula Iubirii, Bogdan Ionescu a revenit, de această dată, în calitate de ispită, în încercarea de a ajuta concurentele să își dea seama dacă se află sau nu în relația potrivită.

Iar în cadrul emisiunii, acesta a dezvăluit care a fost motivul despărțirii: i-a verificat telefonul fostei soții și a descoperit că Hannelore îl trădase.

„Într-un final ne-am împăcat, am reuşit să comunicăm şi am continuat cu nunta. După şase luni de la nuntă, am găsit un mesaj pe telefonul ei. Am fost sfătuit să fac asta.

Din păcate, am găsit ce era mai rău… Vorbise cu o persoană şi urma să se întâlnească la Bucureşti cu aceasta. Atunci am hotărât să punem punct relaţiei şi să mergem pe drumuri separate”, a povestit Bogdan Ionescu în sezonul 6 Insula Iubirii.