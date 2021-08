De ce s-a despărțit cuplul celebru de la Insula Iubirii. Detalii neștiute până acum: ‘M-a înșelat și cu un prieten bun’

Un cuplu celebru de la Insula Iubirii și-a spus adio, deși toată lumea se aștepta la copii și la o viață lungă împreună. Care a fost motivul despărțirii? Detalii neștiute până acum.

Bogdan Ionescu și Hannelore Ulrich au creat „valuri” atât în timpul emisiunii Insula Iubirii, cât și în afara ei, după terminarea filmărilor. Deși s-au căsătorit la scurt timp de la reîntoarcerea în țară, cei doi au ajuns la divorț. Fostul concurent rupe tăcerea abia cum despre motivele separării de Hannelore.

„Regret faptul că nu am putut să pun stop unor lucruri care nu mi-au adus fericirea. De exemplu, și în relația cu fosta soție, Hannelore, simțeam să pun stop de foarte mult timp, dar nu am avut curajul. Aș fi putut face lucrurile altfel. Aș fi putut să mă pun pe mine pe primul plan” , a dezvăluit Bogdan Ionescu, în exclusivitate pentru CANCAN.RO .

Bogdan Ionescu continuă cu mărturisirile șocante despre fosta soție, pe care o acuză că l-a înselat cu un prieten bun.

„După ce ne-am întors de la ‘Insula Iubirii’, am stat vreo două luni, după care ne-am împăcat și am avut nunta. Dar după șase luni de la nuntă m-a înșelat cu un tip din București. Eu am descoperit (n.r. – infidelitatea) cu ajutorul unei prietene de-ale ei, care mi-a sugerat să mă uit în telefonul ei. Așa am descoperit că avea un bilet de avion pentru a pleca în București”, a mai spus Bogdan.

„După aceea ne-am despărțit și nu a vrut să divorțăm la notar timp de un an. Am stat căsătoriți în tot acest timp, după care ne-am regăsit și ne-am împăcat. Cred că am făcut-o (n.r. – ne-am împăcat) din singurătate și din prostia mea.

După aceea m-a înșelat, din nou, cu un prieten de-ai mei și acolo s-a terminat. De atunci, pentru mine, Hannelore nu mai există, și nici el. Deci, persoana cu care ea este acum împreună a fost prietenul meu. Relația cu Hannelore m-a marcat, m-a făcut să spun cum zicea Răzvan (n.r. – fost concurent de la Insula Iubirii): ‘Nu mai am încredere în femei!’, din păcate”, a precizat fostul concurent de la „Insula iubirii”.