Istvan Kovacs, primul interviu după ce a participat la Campionatul Mondial de Fotbal. Ce l-a impresionat cel mai mult la turneul final

Istvan Kovacs nu a avut prea mult să petreacă de revelion și se află în Irak unde va conduce meciuri la competiția Arab Gulf Cup. Arbitrul român a acordat un interviu exclusiv pentru playsport.ro în care a vorbit despre experiența de la Campionatul Mondial de Fotbal, unde a fost delegat la opt partide, în calitate de arbitru de rezervă.

Istvan Kovacs are 38 de ani și este considerat unul dintre cei mai buni arbitri din Europa. În urma prestațiilor bune din Champions League și Europa League a fost „convocat” și la Campionatul Mondial de Fotbal. A făcut bani frumoși, peste 100.000 de dolari și a fost delegat la opt partide, în calitate de arbitru de rezervă. Surprinzător, a fost singurul arbitru din Europa care nu a primit nicio partidă la centru. Istavan Kovacs se află acum în Irak, cu treabă, și a acordat un interviu exclusiv pentru playsport.ro în care a dezvăluit ce l-a impresionat cel mai mult la turneul găzduit de Qatar.

„Nu am avut ocazia până la turneul final din Qatar să fiu implicat vreodată într-o partidă a unei naționale latino-americane. Din fericire, am avut această șansă acum, fiind delegat în brigada de la Argentina – Mexic. Și a fost… unic! Atmosfera creată de suporterii ambelor reprezentative e greu de descris în cuvinte. Nu am mai trăit așa ceva!”, a spus Kovacs, într-un interviu acordat playsport.