Istvan Kovacs, criticat după meciul AC Milan – Napoli din Champions League. „Putem să le spunem asta copiilor?”. Real Madrid a învins Chelsea cu 2-0

Istvan Kovacs a fost criticat dur după meciul AC Milan – Napoli 1-0, din „sferturile” Champions League. Antrenorul oaspeților, Luciano Spalletti, i-a reproșat că a aplicat „dubla măsură” și că i-a eliminat un jucător, dar l-a „iertat” pe Rafael Leao de un cartonaș galben. Real Madrid a câștigat cu 2-0 duelul cu Chelsea, iar Carlo Ancelotti a stabilit un nou record la formația spaniolă.

Istvan Kovacs este aspru criticat de Luciano Spalletti, după duelul AC Milan – Napoli, meci din prima manșă din sferturile Champions League. Gazdele s-au impus cu 1-0, în urma golului marcat de Bennacer în minutul 40 și au jucat mai bine de un sfert de oră cu un om în plus, după ce Anguissa a primit două cartonașe galbene în doar cinci minute de la „centralul român”. „Decizia lui Kovacs de a acorda al doilea cartonaș galben l-a înfuriat pe Spalletti. Decizia pare puțin drastică, dar nu se poate vorbi despre o greșeală. La scurt timp a venit o altă lovitură pentru Napoli. Kim Min-jae a fost avertizat și va rata manșa secundă”, au scris cei de la Gazzetta dello Sport.

Luciano Spalletti a avut și altă problemă. Nu a înțeles de ce Leao nu a primit cartonașul galben, după ce a lovit fanionul într-o criză de furie.

