Istvan Kovacs, criticat după meciul fabulos din Champions League în care Real Madrid a câștigat cu 5-2 în fața lui Liverpool. Ce au spus la final cei doi antrenori

Liverpool și Real Madrid au oferit un meci ireal în „optimile” UEFA Champions League. Oaspeții au câștigat cu 5-2, după ce „cormoranii” au condus cu 2-0. Cei doi portari de zeci de milioane de euro au gafat incredibil, iar arbitrul român Istvan Kovacs a fost criticat după ce nu a acordat un penalty echipei lui Jurgen Klopp.

Liverpool – Real Madrid a fost meciul zilei în UEFA Champions League, iar partida și-a confirmat încă din primele minute blazonul. Echipa lui Jurgen Klopp a condus cu 2-0, după doar un sfert de oră: Darwin Nunez a deschis scorul, iar Mo Salah l-a majorat, după ce a profitat de o greșeală a portarului Courtois, care a vrut să degajeze, dar s-a împiedicat de balon și i-a oferit egipteanului șansa unui gol facil. Gazdele au avut apoi șansa să-și pună definitiv advesarul la podea, dar au ratat câteva ocazii.

În minutul 21 s-a trezit și Real Madrid. Mai precis Vinicius. Brazilianul a pornit într-o cursă superbă pe partea stângă, a driblat doi adversari și a marcat cu șut cu efect. În minutul 36, tabela arăta 2-2. La o fază simplă, portarul Alisson a vrut să trimită balonul departe de poarta lui, cu piciorul, dar l-a lovit în călcâi pe Vinicius și s-a trezit cu mingea în plasă.

FT: Liverpool 2-5 Real Madrid

Vinicius Jr. has been the best winger in the world since the start of 2021-22 season followed by Mbappe , argue with your conscience. pic.twitter.com/fNRMSzuOMf

— El Mejor (@ak7rmcf) February 22, 2023