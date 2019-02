În urma ședinței de politică monetară de joi, Mugur Isărescu a făcut mai multe declarații interesante legate de evoluția leului și de percepția greșită asupra indicelui ROBOR.

În contextul în care mai mulți oficiali ai alianței PSD-ALDE au atacat BNR-ul după ce au pus leul pe butuci prin ”taxa pe lăcomie”, guvernatorul Băncii Naționale a României a încercat un pic să calmeze spiritele și să detalieze, pe cât posibil, modul în care funcționează instituția pe care o conduce. În același set de circumstanțe, a făcut câteva glumițe referitoare la modul în care este perceput ROBOR în piață.

Într-o mișcare fără precedent pentru Isărescu, oficialul a recunoscut că BNR a oprit devalorizarea accelerată a leului din ultimele săptămâni. „Orice tărăboi costă. Mișcarea aceea, care nu ne-a surprins, ne așteptam, a fost periculoasă, peste noapte. Leul era plimbat și a apărut o recomandare a unei bănci mari: vindeți România! (…) Nu am avut momente ușoare. Recunosc. Nu pot să neg că nu am intervenit, pentru că este prea evident, dar nu comentez, că am intervenit”, a afirmat Mugur Isărescu.

Încercând să atragă atenția asupra situației penibile în care ne aflăm din cauza dezinformării alimentate de coaliția PSD-ALDE, guvernatorul BNR a comparat indicele ROBOR cu un terorist. „A ajuns acest ROBOR un fel de terorist așa – umblă prin toată societatea și nu-l prinde nimeni. (…) Exact precum teroriștii din decembrie 89 – trage din toate pozițiile, nu mai știi ce să faci cu el.

Este posibil să îi schimbi, dar soluția în sensul de a ieftini creditul constă în a reduce inflația, a mări credibilitatea în economia românească, a termina războiul acesta inutil cu sistemul bancar, a închide odată ostilizarea aceasta a populației contra băncilor – nu folosește nimănui. Sunt multe lucruri de făcut, ca să reduci creditul. Începutul putem să-l facem. Îmi voi ruga colegii să prezentăm cifrele adevărate, că pe cifre mincinoase nu poți să faci nimic – scoți că sunt profituri foarte mari… Nu merge așa”, a menționat Isărescu, ironizând ”performanțele” cu care se lăuda Dragnea acum câteva săptămâni.

Referitor la afirmația lui Darius Vâlcov, consilierul pe probleme economice al premierului Viorica Dăncilă, că formula de calcul a ROBOR trebuie modificată sau acesta să dispară, oficialul Băncii centrale a argumentat că acest lucru nu se poate face. „Ce să-i faci (ROBOR-ului – n.red.)? Este aritmetică. Ne apucăm să învățăm tabla înmulțirii? Există și varianta să se ia scadențele pe termen mai scurte”, a explicat Isărescu.

În schimb, Guvernatorul BNR a reamintit că se folosesc scadențele pe termen lung, nu pe termen scurt, la calcularea creditelor, chiar dacă sunt mai mari, pentru că sunt mai stabile și a precizat că nu crede că formula de calcul a ROBOR este perfectibilă.

„Ar fi jenant să îi schimbi denumirea, pentru că nu se știe despre ce este vorba. Pentru piața monetară, (ROBOR – n.red.) este un indice perfect. Problema este că s-au legat sentimente, viața de zi cu zi a românilor”, a mai spus Isărescu.