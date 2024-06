Irinuca, mesaj emoționant pentru Irinel Columbeanu: “Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu. Știu prin câte ai trecut pentru mine”

Irina Columbeanu a ajuns în România, iar întâlnirea cu tatăl ei a fost cu adevărat emoționantă. Tânăra nu a mai venit în țară de 6 ani de zile, iar singurul motiv pentru care s-a întors a fost să-l vadă pe Irinel Columbeanu.

Irina Columbenau locuiește de 6 ani în America, alături de mama ei și iubitul acesteia. Tânăra a rămas o perioadă alături de tatăl ei după divorțul părinților, dar în 2018 a decis să se mute în SUA.

Motivul pentru care s-a întors în România a fost doar să se vadă cu Irinel, dar nu ia în calcul să se mute definitiv înapoi. Are în plan să stea doar o săptămână, timp în care își dorește să petreacă timp de calitate alături de tatăl ei.

Irina este bucuroasă că a revenit în România și că cei șase ani petrecuți în SUA au schimbat-o foarte mult. De asemenea, a avut și un mesaj emoționant pentru tatăl ei.

„Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara. Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu pentru emisiunea online „Fiță cu Adiță”.