Irinel Columbeanu, lovitură financiară. A vândut-o unui milionar din România

Irinel Columeabu, milionarul de la Izvorani, a avut, în ultima perioadă, grave probleme financiare, însă după ieșirea din starea de urgență, se pare că acesta a bifat o tranzacție de succes cu ajutorul unui renumit afacerist din București.

Irinel Columbeanu, lovitură financiară

Irinel Columbeanu a ajuns aproape de vârsta standard de pensionare și pare că a început să renunțe, ușor, dar sigur, la distracțiile costisitoare. Astfel, milionarul de la Izvorani, care s-a confruntat cu mai multe probleme în plan financiar, a primit o gură de oxigen, făcând o tranzacție de succes, și anume, și-a vândut barca de la Snagov, pe care petrecea în vremurile bune, conform Cancan.ro.

Conform surselor Cancan, cumpărătorul nu s-ar fi tocmit la preț, ba chiar ar fi oferit mai mult decât prețul estimat pe piață, și este un renumit afacerist din Capitală. Prieten cu Irinel Columbeanu, Nicușor Stan, căci despre el este vorba, pare să fie un împătimit al bărcilor de lux și de mult imo și-ar fi manifestat interesul față de ambarcațiunea pe care o deținea Irinel Columbeanu.

Oana Cojocaru, tânăra care l-a fermecat pe Irinel Columbeanu

Bruneta a mărturisit că relația ei cu Irinel Columbeanu este una ”de iubire”, fără să țină cont de diferența de vârstă.

“E o relație de iubire, bineînțeles! E o poveste simplă, nu e foarte complicată”, a spus Oana Cojocaru. În ce privește ceea ce cred părinții ei despre faptul că a devenit iubita lui Irinel Columbeanu, bruneta spune că ei nu au nimic împotrivă: “Nu văd o problemă în legătură cu diferența de vârstă. Prietenii au spus că este decizia mea orice aş face. Nu am avut multe păreri. Nu văd o problemă în asta (n.red. – în diferența de vârstă). Tata a spus că este alegerea mea, mama la fel”, a povestit Oana Cojocaru.

Unde s-au cunoscut cei doi

Pe de altă parte, Irinel Columbeanu spune că a cunoscut-o pe Oana Cojocaru la un festival de modă.

„Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin. După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte…

Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu. A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată ”Moda și criptomonedele”. Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoana pe care o căutăm.

Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a precizat Irinel Columbeanu în timpul unei emisiuni TV.