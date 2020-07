Cât de mult s-a schimbat Irinel Columbeanu. Cum arată acum, după ce nu a mai apărut mult timp în public

După o absență de 6 luni, Irinel Columbeanu a revenit în spațiul public cu un videoclip postat pe contul său de YouTube. Apariția a fost însoțită de un mesaj bizar, neînțeles nici de urmăritorii lui fideli.

Deși a fost surprins de fotoreporteri prin diferite locuri ale Capitalei, iar despre el s-a scris că traversează o perioadă mai puțin frumoasă a vieții, din punct de vedere financiar, Irinel Columbeanu nu a ieșit la declarații. A revenit acum, după aproape 6 luni de absență, și și-a lăsat publicul în ceață.

Afaceristul a realizat un filmuleț, intitulat ”Bună să vă fie starea, ziua și viața”, în care susține că urmează să ofere amănunte pe care le-a observat în toată perioada lui de lipsă din spațiul virtual, explicând că vrea să se consulte mai întâi cu fiica lui și a Monicăi Gabor, Irinuca. În filmuleț, Irinel Columbeanu pare extrem de obosit, iar cei care îl urmăresc nu au înțeles exact despre ce vorbea acesta.

„Bună să vă fie starea, ziua și viața. Acum treisprezece zile am fost somat să mai postez, deoarece nu am mai făcut-o de peste șase luni. În caz contrar, canalul meu de YouTube urmă să fie declasat. De aceea reapar, dar nu numai. În tot acest timp, am observat ce se întâmplă. Încep deja să trag unele concluzii și de abia aștept să le împărtășesc. O voi face cât de curând.

Mai am doar să mă hotărăsc când să încep și în ce fel. Cu abonații ei de pe YouTube, Irina reprezintă o autoritate în domeniu, dar și o mare provocare. Așa că mă voi consulta și cu ea. Cine va dori să afle ce și cum, știe cum. Pe curând!”, a fost mesajul lui Columbeanu, publicat atât pe contul de YouTube, cât și pe cel de Instagram.