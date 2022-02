Irinel Columbeanu face dezvăluiri incredibile despre relația cu fosta soție. Singura persoană din familia Monicăi care a fost la nunta lor

În plină pandemie, Irinel Columbeanu a luat decizia de a-și scrie memoriile, iar în curând va lansa cel de-al doilea volum din trilogia „Istoriile unui vehement”. În cartea secundă, fostul milionar din Isvorani a făcut mărturisiri incredibile legate de relația cu fosta lui soție, Monica Gabor. Ce se află așternut printre rânduri.

Vreme de ani buni, căsnicia dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a ținut caldă prima pagină a publicațiilor mondene din România. Cei doi au divorțat după câțiva ani de căsnicie, iar astăzi fostul fotomodel și omul de afaceri o mai au în comun doar pe fiica lor Irina.

Invitat, recent, în emisiunea „Xtra Night Show” de pe Antena Stars, Irinel Columbeanu a clarificat scandalul partidei de amor desfășurată într-un restaurant chinezesc din Capitală, moment filmat prin gaura cheii, de un chelner.

În cartea „Apofenia”, fostul milionar vorbește despre relațiile amoroase pe care le-a avut cu cele mai importante femei din viața lui, printre care le enumerăm pe Monica Gabor, Anna Lesko și Blanche.

Volumul debutează cu informații picante, potrivit cărora Irinel i-ar fi fost infidel cântăreței Anna Lesko, pe care a tradus-o cu o anumită Lora la Munchen, chiar în noaptea de Revelion, când artista performa pe scenă.

Cu toate acestea, a doua carte autobiografică a lui Irinel Columbeanu se concentrează, aproape în exclusivitate, asupra mariajului cu mama fetiței sale Irina.

„Cu un an înaintea nunții, după ce m-am cunoscut cu Monica, am avut ideea genială să mergem la ceva legat de Festivalul Callatis. Ducându-ne acolo, am stat în sală, eu lângă ea, și ne-au filmat. Atunci, au văzut-o rudele ei și au început să sune telefoanele, iar eu am găsit-o plângând. Rudele descopereau cu cine e ea.