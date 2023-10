Irinel Columbeanu a plâns la azil. Câți bani i-a trimis Irinuca, fiica lui. Ajunsese să nu aibă din ce să achite cazarea

Irinel Columbeanu mai duce o viață de lux doar în vis. Banii și traiul scump sunt acum doar o amintire pentru fostul milionar, care a ajuns la sapă de lemn. Nu a avut nici măcar din ce să achite cheltuielile de zi cu zi, dar fiica lui i-a sărit în ajutor. Câți bani i-a trimis Irinuca tatălui său.

Irinel Columbeanu, ajutat financiar de fiica lui

Irinel Columbeanu a ajuns într-o etapă extrem de dificilă a vieții. Fostul milionar a ajuns la azil, după ce și-a dat seama că nu se mai poate descurca singur. Locuiește acum în același loc în care și-a dus în trecut și regretatul tată.

Stă din ce în ce mai rău cu banii și cei din jur au ajuns să îi plângă de milă. Deși are 66 de ani, nu are încă o pensie și trăiește din mila prietenilor și din puținele economii care i-au mai rămas de la un an la altul.

Lui Irinel Columbeanu îi este greu chiar să își plătească și cazarea la azilul în care stă, veste ce a ajuns și la urechea fiicei sale. Aceasta nu a putut suporta gândul că tatăl ei este atât de neajutorat și i-a sărit imediat în ajutor.

Câți bani i-a dat Irinuca tatălui ei

Conform celor de la Fanatik, Irinuca și-a ajutat tatăl imediat ce a auzit că nu are bani de cazare. Aceasta a decis să îi trimită bani părintelui său, care ar fi izbucnit imediat în lacrimi când a auzit de gestul fiicei sale.

Mai exact, i-ar fi pus lui Irinel Columbeanu în cont 200 de dolari. Cu toate că această sumă nu a fost suficientă pentru a achita toate datoriile, sunt destul de mulți bani pentru un tânăr din Statele Unite, unde traiul este foarte scump.

Irinel Columbeanu este foarte mândru de fiica sa, deși nu o mai poate sprijini din punct de vedere financiar. O susține moral cu tot ce poate, iar ea nu a uitat de vremurile când îi făcea toate poftele și acum ține să se revanșeze față de părintele său.

Cum face bani Irinuca Columbeanu

Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor își moștenește serios tatăl. Deși are doar 17 ani, are spiritul de antreprenor în sânge și se bucură de un succes formidabil. La o vârstă foarte fragedă, face bani frumoși și își ajută și familia.

Irinuca este un copil foarte talentat și, de mai bine de trei ani de când locuiește în America, și-a pus în valoare și mai mult abilitățile. Aceasta a fost sprijinită din toate părțile pentru ceea ce știe să facă și a reușit să facă bani frumoși.

Operele sale sunt foarte apreciate și se vând la bani frumoși, conform lui Irinel Columbeanu. Tot de la fostul milionar aflăm că a reușit să își pună deoparte peste 10 mii de euro doar din vânzarea tablourilor.

„Cel mai scump tablou al său s-a vândut cu câteva mii de euro. L-a cumpărat o doamnă din afara țării”, povestea Irinel Columbeanu pentru impact.ro.

Irinel Columbeanu a pierdut tot și a ajuns la sapă de lemn, fără să aibă măcar o pensie lunară. Imperiul de la Izvorani a ars, nu a mai rămas nimic din casa lui de vis, toate afacerile au falimentat, prietenii l-au uitat, iar tot ce face acum este să spere la o bătrânețe liniștită.

Ce i-a mai rămas este fiica lui, care se mai gândește din când în când la el. Se văd, însă, foarte rar, având în vedere că locuiește în SUA cu mama ei.