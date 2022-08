Irina Rimes, decizie de ultimă oră în relația cu iubitul său: ‘Ieri am făcut-o’ VIDEO EXCLUSIV

Irina Rimes traversează una dintre cele mai bune perioade din viața ei, atât pe plan profesional – se bucură de succes cu muzica și este jurat în noul sezon Vocea României(Pro TV), cât și personal. Zilele trecute, ea și iubitul francez, David Goldcher, au făcut un pas important mutându-se în casă nouă. Despre noutățile din viața ei, artista ne-a povestit ieri, în cadrul evenimentului de lansare a grilei de toamnă de la Pro TV.

Irina Rimes trăiește fiecare clipă la maximum și se bucură de tot ceea ce viața îi oferă. Vedeta a împlinit pe 22 august 31 de ani, iar ziua următoare îndrăgostiții au avut din nou motive de sărbătoare, întrucât partenerul ei de viață a schimbat prefixul, împlinind 30 de ani.

Chiar de ziua lui de naștere, Irina și David s-au mutat în propria casă, semn că relația este serioasă și a trecut testul timpului. Mai mult, părinții artistei l-au cunoscut pe David și îl apreciază. Îndrăgostiții sunt împreună din iarna trecută și o perioadă au locuit în Franța, într-un apartament închiriat.

“Alaltăieri a fost ziua mea, ieri a fost ziua iubitului meu și tot ieri ne-am mutat în casă nouă. Am sărbătorit foarte frumos, ce-i drept ne-am culcat mai devreme decât de obicei, pentru că nu am avut o perioadă tocmai prolifică în ultimele zile, dar a fost foarte frumos și sunt foarte fericită. Până acum am locuit împreună, doar că era sus, la etajul 8, acum este pe pământ”, a declarat, pentru playtech.ro, Irina Rimes.