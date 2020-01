Irina Margareta Nistor, trecut dureros. Ce a pățit pe vremea lui Ceaușescu, pentru că a divorțat după doar șase luni de căsnicie

Irina Margareta Nistor, critic de film român, a lucrat ca translator pentru TVR. Tot pe vremea lui Ceaușescu a și pățit-o, pentru că a divorțat după doar șase luni de căsnicie.

Irina Margareta Nistor (62 de ani) este un critic de film român. Sub regimul comunist a lucrat ca translator pentru TVR, și este cunoscută pentru dublarea în secret a peste 3000 de filme înregistrate pe casete video și aduse din Vest. Este decorată cu Medalia Carol I. Viața profesională a mers de minune, însă a fost păguboasă pe plan profesional. Criticul de film a vorbit pentru revistatango.ro despre mariajul eșuat prin care a trecut, afirmând că a ajuns la final mai repede decât se aștepta.

„Casnicia parca a durat mai putin decit divortul, atât de antipatic a fost. Sase luni am stat impreuna. Apoi despartirea a picat destul de prost pentru ca, atunci, in ’87, dupa ce ca nu eram membra de partid, mai eram si divortata!”, povestește Irina Margareta Nistor.

Criticul de film și-a amintit și că acea experiență nu tocmai plăcută prin care a trecut a făcut-o să lase deoparte relațiile amoroase, dedicându-se iubirii ei dintâi: cinematograful.

Și-a dorit copii, însă nu și-a putut realiza visul din cauza comuniștilor. Deși timpul a trecut, și-ar dori să adopte un suflet, dar, totodată, știe că acest gest de omenie vine la pachet cu o mare responsabilitate.

„Dupa aceasta trista experienta, am inchis acest capitol, pentru multa vreme. Intre timp, am inteles ca e foarte complicat sa te intelegi cu cineva si, decit sa-ti maninci zilele alaturi de el, mai bine sa fii singur. Dar, desi nu am pe cineva, nu ma simt singura, am cinematograful, am prietenii, am lumea mea interioara.

Îmi plac copiii, nu am, dar poate voi avea unul de acum incolo. Poate iau unul, nu chiar acum, ca e prea aproape de inmormintarea mamei, dar putin mai tirziu. Cu sotul nu am vrut copil, pentru ca atunci eram in ’87 si am spus ca sub comunisti nu fac nici un copil. Poate ca voi adopta unul acum, desi raspunderea e destul de mare si presupune un cistig stabil. Dar cineva de sus va veghea si va decide”, își amintește Irina Margareta Nistor.