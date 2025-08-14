Irina Loghin şi-a făcut apariţia în public pentru prima oară de la moartea soţului. Cum arată îndrăgita cântăreaţă de muzică populară la o lună şi jumătate de la dispariţia lui Ion Cernea

La aproape două luni de la pierderea soțului său, Ion Cernea, Irina Loghin a fost surprinsă pentru prima dată în public. Apariția artistei vine după o perioadă de doliu profund, în care și-a găsit sprijin în familie, mai ales în cei mici. Îndrăgita interpretă de muzică populară a apărut alături de nepoata sa, iar imaginile au emoționat fanii.

Irina Loghin, suferință cumplită după pierderea soțului său

La finalul lunii iunie, Irina Loghin a trecut prin una dintre cele mai grele încercări din viața sa. Soțul ei, Ion Cernea – fost mare luptător român, campion de renume la lupte greco-romane – a încetat din viață la vârsta de 89 de ani, într-o clinică privată din București, unde fusese internat de mai mult timp.

”Este o durere foarte mare, mulțumesc pentru condoleanțe. Încă nu știu nimic despre înmormântare, nu știu ce să vă spun. Mulțumesc și sănătate!”, declara artista pentru fanatik.ro în acele zile grele.

Ion Cernea a fost o legendă a sportului românesc, cu un palmares impresionant: medalii olimpice (argint în 1960, bronz în 1964) și mondiale (aur în 1965, argint în 1961). A rămas legat de Clubul Dinamo între 1958 și 1990, atât ca sportiv, cât și ca antrenor.

Prima apariție în public a artistei

La o lună și jumătate de la tragedie, Irina Loghin a fost văzută din nou în public. Nu a apărut singură, ci alături de nepoata sa, cu care a schimbat câteva cuvinte și zâmbete.

Elegantă, așa cum și-a obișnuit admiratorii, artista a purtat o ie și niște pantaloni albi. Imaginile surprinse au fost distribuite pe rețelele sociale, unde fanii i-au transmis mesaje de încurajare și apreciere.

Apropiații spun că familia – copiii și nepoții – reprezintă acum cea mai importantă sursă de sprijin pentru îndrăgita cântăreață, ajutând-o să treacă peste această perioadă extrem de dificilă.

O poveste de dragoste de peste șase decenii

Relația dintre Irina Loghin și Ion Cernea a rezistat timpului și încercărilor, fiind una dintre cele mai longevive povești de iubire din viața publică românească.

Cei doi s-au cunoscut în perioada în care el cucerea medalii pe plan internațional, iar ea își consolida statutul de una dintre cele mai iubite voci ale folclorului. Discreți, uniți și dedicați familiei, au împărțit peste 60 de ani de viață împreună.

Moartea lui Ion Cernea a lăsat un gol imens în viața artistei, dar și amintirea unei vieți trăite cu demnitate, muncă și iubire. Apariția recentă a Irinei Loghin în public arată că, încet, încearcă să își recapete puterea, sprijinită de cei dragi.