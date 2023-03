Irina Loghin a revenit pe scenă, după operația la coloană. Cum arată interpreta de muzică populară, la 84 de ani. Gheorghe Turda o laudă EXCLUSIV

Irina Loghin a revenit pe scenă în forță, la o lună și jumătate după operația suferită la coloană. Regina muzicii populare românești a filmat, aseară, pentru emisiunea „Tezaur folcloric”, care va fi difuzată, de TVR, de Paște. Gheorghe Turda ne-a făcut câteva dezvăluiri, în exclusivitate pentru Playtech Știri, din culisele înregistrărilor, alături de buna sa prietenă, care și-a revenit spectaculos. Vă prezentăm, în exclusivitate, și o fotografie cu ei, realizată într-un moment de respiro.

Cântărețul de muzică populară Gheorghe Turda ne-a povestit, pentru Playtech Știri, despre filmările desfășurate, ieri, la TVR, alături de Irina Loghin, care luna trecută a suferit o operație la coloană:

Irina este bine acum, am vorbit cu ea, dar n-a stat mult la filmări, a cântat două piese și a plecat. Este în putere și arată foarte bine, deși are niște anișori. Eu am cunoscut-o pe Irina Loghin de când era foarte tânără, am fost cu ea și în multe turnee, în America și în Canada, inclusiv în perioada 1988-1989. Irina este tare simpatică și plină de umor, știe foarte multe bancuri, cu popi, cu ardeleni, cu olteni”.

Gheorghe Turda a colaborat adesea cu Irina Loghin. Au filmat împreună și în videoclipul piesei de succes „Împodobește, mamă, bradul!”, realizat în 2002, în urmă cu 21 de ani.

Artistul Gheorghe Turda ne-a povestit și despre colecția de brazi argintii, din livada casei sale din Câmpina:

„Săptămâna aceasta am dat drumul la lucrări, la casa de la Câmpina, la stropitul și la văruitul copacilor, am 45 de pomi fructiferi. Eu mă aniversez, din cinci în cinci ani, ca cincinalul lui Ceaușescu, așa că, de fiecare dată, la cinci ani, plantez câte un brad. Am deja unul de vreo 15 metri, argintiu, dar și un altul, de 23 de ani, și care acum măsoară 25 de metri. Am plantat însă recent un brad argintiu și în curtea casei mele, din București, are cam un metru și jumătate, așa-s de mândru de el! I-am spus lui Mircea, prietenul meu, care mi l-a dăruit: „Când împlinesc 80 de ani, să vii la mine, la București, ca să bem o pălincă la umbra bradului!”.”