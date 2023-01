Irina Begu, victorie superbă în turneul de la Adelaide, după un duel cu o jucătoare din Top 10 WTA. Cu cine va juca pentru un loc în finală

Irina Begu își continuă marșul triumfal în turneul de la Adelaide. Sportiva din România (locul 34 WTA) a reușit să o învingă în „sferturi” pe Veronika Kudermetova, o jucătoare aflată pe poziția a noua în clasamentul WTA. Partida s-a terminat în două seturi.

Irina Begu a început senzațional anul și s-a calificat în semifinalele turneului de la Adelaide. Shelby Rogers, Jelena Ostapenko și Veronika Kudermetova sunt cele trei jucătoare care au fost învinse de sportiva din România.

Duelul din sferturi cu Veronika Kudermetova a fost palpitant. Jucătoarea din Rusia (locul 9 WTA) a început foarte bine meciul, a reușit un break în al doilea game și a condus cu 3-0 și 4-2. Sportiva noastră și-a intrat însă în ritm și a câștigat primul set cu 7-5. Setul al doilea a fost mult mai echilibrat. La scorul de 3-3, Irina Begu a reușit un break, iar acest succes a destabilizat-o pe adversară. Partida s-a terminat după două seturi, iar scorul a fost 7-5, 6-4.

HUGE top 10 win for Irina! She continues fighting even when getting down. Her resilience to stay focused and fight back has been Irina’s biggest strength. Irina Begu defeated Veronika Kudermetova 7-5, 6-4. She will face Aryna Sabalenka in the SF, who she beat in Miami last year. pic.twitter.com/ugrDkr3qmf

— Romanian Tennis (@WTARomania) January 6, 2023