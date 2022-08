Irina Begu, victorie scurtă la Cleveland 2022. Românca s-a calificat în optimile de finală

Irina Begu a reușit să se califice în optimile de finală ale turneului de la Clevland, după ce a învins-o în minimum de seturi pe americana Peyton Stearns. Cu cine va juca în continuare?

Irina Begu, victorie importantă înainte de US Open

Românca de 31 de ani, situată pe locul 34 în clasamentul WTA, a învins-o în minimum de seturi pe americanca Peyton Stearns, 20 de ani, locul 356 mondial, cu scorul de 6-4, 6-3. Meciul dintre cele două a durat o oră și 25 de minute.

Este prima dată când Irina Begu se întâlnește cu Peyton Stearns. Românca a jucat anul trecut finala la turneul nord-american. Din păcate, atunci a fost învinsă în ultimul act de către Anett Kontaveit cu scorul de 7-6, 6-4. Anul acesta este încrezătoare că va pleca învingătoare.

De asemenea, Este ultimul turneu pe care îl va juca Irina Begu înaintea ultimului Grand Slam al anului, cel de la US Open. Acesta va avea loc în perioada 29 august – 11 septembrie și este unul dintre cele mai așteptate turnee de către fanii tenisului.

Alături de Irina vor mai fi alte patru jucătoare din România. Este vorba despre Simona Halep, Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian, sportive de top atât din țară, cât și din afară.

Premii mai mari anul acesta la US Open 2022

Ediția de anul acesta a US Open va avea o miză mai mare față de anii trecuți. Premiile vor fi substanțial mai mari în acest an față de edițiile precedente. Mai exact, premiile totale pentru US Open 2022 vor fi de peste 60 de milioane de dolari. Niciodată nu s-a mai oferit o sumă atât de mare până acum.

Precedentul record fusese stabilit anul trecut, atunci când premiile totale s-au ridicat la suma impresionantă de 57.5 milioane de dolari. Prin urmare, câștigătorii turneului US Open din acest an vor primi 2,6 milioane de dolari, atât la masculin, cât și la feminin.

Totodată, echipele care vor impune la dublu masculin și dublu feminin vor fi remunerate cu 688.000 de dolari. Calificarea în turul doi le va aduce sportivilor 121.000 de dolari, iar simple accedere pe tabloul principal va fi răsplătită cu 80.000 de dolari.

