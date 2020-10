Ireal ce a găsit Brigitte Pastramă în propria casă după ce a închiriat-o câteva luni

După ce a avut probleme cu fiul ei, Brigitte Pastramă se pare că aare alte probleme. De data asta e pare că problemele i se trag de la chiriașii apartamentului său. Problemele au fost descoperite chiar de ea, după o vizită în apartament.

Din lipsă de fonduri, la un moment dat, Brigitte Pastramă s-a gândit că o formă de a face rost de bani, este să închiereze apartamentul de lux pe care-l are. Zis și făcut. Numai că, odată pelcați chiriașii Brigitte a găst un adevărat dezastru în respectivul apartament. Totul s-a putut vedea, în direct, la Atena Stars, în timpul show-ului ”Brigitte și Pastramă”. Cei care au umrărit episodul au putut să vadă găurile din pereți, covoarele lipsă. Brigitte Pastramă a mai constatat că anumite lucruri au dispărut pur și simplu.

Atât Brigitte cât și Florin Pastramă deja se gândesc să-și facă calculele și să se apuce de reparat, dar Brigitte s-a decis că cea mai bună soluție este să-l vândă. Și-așa are nevoie de bani pentru a-și plăti datoriile la bănci, așa că a zis că asta este cea mai bună soluție. Rămăne de văzut la cât va fi evaluat apartamentul, în cazul în care nu va mai face reparațiile, și dacă suma oferită îi va fi pe plac divei.

Brigitte și fiul ei, Robi, au fost în ultima perioadă într-un adevărat război. Fiecare în parte l-a acuzat pe celălalt de multe lucruri, în cele din urmă Robi fiind cel care a vrut să facă pasul de împăcare.

”Am avut diferite incompatibilățile parentale. Eu am o pasiune și asta o să fac. O să mă fac artist și eu nu îi place chestia asta. Nu m-a ambiționat. Recunosc că am furat și eu o sticlă de vin de la ea, că suntem oameni și vrem să ne mai delectăm și noi. Am dat muzica cu două volume mai sus și a venit peste mine. Vreau să îmi cer scuze de la ea. Să ne vedem într-o zi când e liberă, duminica poate, și săs tăm de vorbă. Dar eu o zi întreagă vreau să vorbim. Am ce să vorbesc cu ea, numai să își facă timp”, a afirmat Robert Sfăt.