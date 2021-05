ÎPS Teodosie, răspuns la adresa Patriarhului Daniel: „Doar Dumnezeu poate să îmi dea sancțiuni”

Arhiepiscopul Tomisului îi răspunde Patriarhului Daniel, după ce înaltul prelat era criticat într-o scrisoare pentru atitudinea sa pe durata pandemiei. ÎPS Teodosie spune că a avut o atitudine creștină și că singura „sancțiune” de care se teme este cea venită de la Dumnezeu.

Într-o scrisoare transmisă de Patriarhie, ca și răspuns la cererea ca Arhiepiscopia Tomisului să devină mitropolie, solicitarea arhiepiscopului Teodosie este considerată a fi „o ambiție personală”. Sunt aduse mai multe critici, inclusiv aceea că ar fi avut o atitudine provocatoare și lipsă de tact pastoral în timpul pandemiei.

ÎPS Teodosie a precizat, într-o declarație de presă, că a decis să facă această solicitare la cererea credincioșilor. De asemenea, a spus că are scrisori din diaspora pentru a dovedi acest lucru. El a a mai precizat că pe timpul pandemiei a avut o atitudine creștină.

„Aveam cu mine mii de oameni, nu pentru mine, nu pentru a deveni vedetă. Eu am vrut să fiu în rugăciune și voi fi și după pandemie. Am decis să slujesc Sfânta Liturghie în fiecare zi, ce e rău în asta?”, a spus el.

„Eu nu mă dezic de ce am făcut, am avut o atitudine creștină, de apărare a dreptei credințe. A apăra dreapta credință e un lucru pozitiv și, iată, credincioșii m-au urmat. Eu am vorbit în numele lui Dumnezeu, nu am vorbit de capul meu”, a adăugat prelatul.