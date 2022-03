Ipostaze inedite cu Simona Halep la Miami. Fostul lider mondial se pregătește să ia startul în cel de-al doilea turneu WTA 1000 ce se desfășoară în SUA în această lună. Ea o va întâlni direct în turul 2 pe australianca Daria Saville (249 WTA). Simona Halep și-a găsit timp să participe și la o activitate mai specială organizată de o fundație umanitară americană în beneficiul persoanelor defavorizate.

Ipostaze inedite cu Simona Halep la Miami. Fostul lider mondial urmează să ia startul în turneul WTA 1000 din Florida. Ea va juca, vineri, direct în turul 2, cu australianca Daria Saville (249 WTA). După ce a reintrat în Top 20 mondial, românca ar putea urca și mai mult în ierarhie dacă va înregistra un rezultat bun la Miami.

Simona Halep și-a făcut timp să fie prezentă la o acțiune caritabilă organizată de Rebuilding Together, o fundație umanitară ce are filială și în Miami. Românca a participat activ la renovarea casei unei familii sărace din Miami Gardens, zonă a metropolei din Florida unde, de regulă, se stabilesc refugiații plasați de autoritățile vamale americane, informează ProSport.

Simona Halep a fost însoțită de alte două staruri, dar ale tenisului masculin, italianul Fabio Fognini (34 ATP) și norvegianul Casper Ruud (8ATP). Campioana noastră a dat cu trafaletul ca să vopsească exteriorul unei case în care urmează a fi gazduită o familie din cele 17 la sută aflate sub pragul sărăciei.

Simona Halep s-a implicat cu mult suflet în muncă, dându-le adevărate lecții celor doi jucători despre folosirea unei pensule în finisarea detaliilor. Ea a declarat că s-a bucurat că a putut face parte dintr-o asemenea inițiativă umanitară.

„Este o experiență frumoasă să fiu astăzi aici. A trebuit să zugrăvesc, dar a fost plăcut și mă bucur că pot să fac parte la așa ceva. Înseamnă că toți trebuie să facem asta. Sper să facă toți oamenii care au posibilitatea să dea un mic ajutor. Nu am făcut mare lucru dar mă bucur că sunt prezentă și că pot, totuși să fac ceva mic. Până acum nu am trăit o asemenea experiență, dar e prima oară și mă bucur…Cu Fabio tot timpul este amuzant și o atmosfera plăcută. Mă bucură că am fost cu el și chiar m-am simțit bine, a fost o dimineață placută” a declarat Simona Halep, conform sursei citate.