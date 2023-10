Ioniță și Viorica de la Clejani, în film cu Al Pacino. Cum au ajuns în producția lui Johnny Depp

O onoare uriașă pentru cei doi artiști din România. Ioniță și Viorica de la Clejani apar într-un film cu Al Pacino. Muzicienii au oferit câteva detalii inedite despre atmosfera de pe platoul de filmare și despre pelicula în care au primit roluri. Cum au ajuns în producția regizată de nimeni altul decât Johnny Depp.

Au cucerit scena, acum sunt pe cale să cucerească și marele ecran. Viorica și Ioniță de la Clejani au intrat în industria cinematografică cu dreptul, fiind implicați într-o producție impresionantă.

Ioniță și Viorica de la Clejani, în film cu Al Pacino? Da! Cei doi artiști din România vor putea fi văzuți în filmul „Modi”, regizat de Johnny Depp, în distribuția căruia apare acest nume uriaș, o adevărată legendă printre actori. Pelicula se concentrează pe cele 48 de ore care au marcat destinul pictorului italian Amadeo Modigliani.

Muzicienii au postat, pe o platformă de social media, câteva imagini de pe platoul de filmare, oferind și câteva detalii despre film și apariția lor. Acțiunea se petrece în Paris, îna anul 1916, iar cei doi vor face ce știu ei cel mai bine: vor cânta.

„Suntem deosebit de onorați că am participat la producția filmului “Modi”, regizat de marele actor Johnny Depp! O poveste despre viața pictorului Amedeo Modigliani. Scena se petrece în anul 1916 într-un bar din Paris unde noi cântăm pentru Modi și prietenii lui”, au explicat artiștii, în descrierea imaginilor.

În fotografii, muzicienii apar îmbrăcați în costumele de scenă, ce au fost create de unul dintre cei mai apreciați și cunoscuți designeri de costume de film din lume. Este vorba despre Penny Rose, cu care Johnny Depp a colaborat și în seria „Pirații din Caraibe”.

Johnny Depp îi cunoștea deja pe Ioniță și Viorica de la Clejani, care au avut ocazia, în trecut, să îi cânte de mai multe ori actorului, care este un mare iubitor de muzică, un factor ce a jucat în rol important, probabil, în alegerea lor pentru filmul regizat de el.

După cocnertul susținut de acesta în România, în iunie 2023, alături de trupa The Hollywood Vampires, Viorica i-a oferit un cadou special: o ie românească. Cei trei s-au cunoscut, în 2000, pe platourile de filmare ale peliculei „The Man Who Cried”.

„Acordeonul meu s-a spart, după ce filmasem în ploaie. Apoi, acest mare artist mi-a făcut cadou un acordeon nou, de ziua mea de naștere.

După aceea, am cântat pentru Johnny, la Paris, iar el avea lacrimi în ochi atunci când soția mea a cântat pentru el un cântec tradițional țigănesc.

Am cântat pentru el și în clubul lui, The Viper Room, care se află pe Sunset Boulevard, din Hollywood, dar am cântat și în casa lui, din Los Angeles”, a povestit Ioniță de la Clejani.