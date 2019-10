Ion Țiriac s-ar putea îmbogăți cu 12 milioane de euro: ”Îl vând și gata”

Ion Țiriac a fost numit în mai multe rânduri cel mai bogat om din România, dar se pare că va mai adăuga 12 milioane de euro la respectiva avere.

Ion Țiriac a luat mai multe decizii inspirate de-a lungul carierei sale în afaceri, dar odată ajuns la 80 de ani, încearcă să-și micșoreze sursele de stres. În acest sens, a început să-și vândă o parte dintre afaceri, iar sumele nu sunt deloc mici.

Cea mai nouă veste legată de proprietățile lui Ion Țiriac vizează turneul BRD Trophy, care a fost creat în urmă cu mai mulți ani de către fostul tenismen. Conform spuselor lui Țiriac, va renunța are o ofertă foarte profitabilă pentru a renunța la turneul desfășurat la Budapesta. Este vorba de nu mai puțin de 12 milioane de euro.

„Budapesta mai are încă un an turneul ATP, dar lucrurile se pot schimba și mâine dimineață. Am o ofertă de 12 milioane de euro pentru el. E o ofertă foarte bună pentru un turneu din categoria 250. Îl vând și gata.

Aștepând să se rezolve problemele cu arena BNR, am ajuns la 80 de ani. De 30 de ani tot aștept lucruri și foarte puține se îndeplinesc. Sunt frustrat așteptând. Toată lumea e foarte binevoitoare până la făcut. Acolo ne oprim”, a declarat Ion Țiriac pentru Gazetă.

Ca referință, turneul de la Budapesta a debutat inițial pe pământ românesc sub numele Romanian Opne Tennis Championships, în 1993. Printre cei care au jucat și au câștigat campionatul cu pricina s-au aflat nume mari din tenisul mondial. Printre jucătorii de top prezenţi de-a lungul timpului la Bucureşti se numără Boris Becker, Thomas Muster, Goran Ivanisevic, Carlos Moya, Gilles Simon, David Ferrer, Fernando Verdasco şi Grigor Dimitrov.

Din 2017, turneul a părăsit România din cauza unei formalități. Ion Țiriac a fost nevoit să facă acest gest din cauza lipsei avizului de siguranță pentru Terenul Central de la Arenele BNR.