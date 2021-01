Ion Țiriac dă 100.000 de euro lunar pentru acest hobby. Cum este posibil să plătească o avere la fiecare 30 de zile

Ion Țiriac este unul din cei mai prosperi oameni de afaceri, și recunoscut pentru meritele sale din sportul internațional. Ca mulți milionari, și fostul mare tenisman are anumite extravanganțe pe care și le poate permite. Pe unele dintre aceste extravaganțe cheltuie bani frumoși, fiindu-i cunoscută, de exemplu, pasiunea pentru avioane și pilotaj.

De-a lungul anilor Ion Țiriac a reușit să surprindă prin sumele imense cheltuite pe extravaganțele și pasiunile sale. Una dintre aceste pasiuni, declarate, sunt avioanele și pilotarea acestora. Este știut faptul că afaceristul are deja brevetul de pilot, iar conform celor de la playsport.ro, deține o flotă impresionantă și scumpă.

Playsport.ro spune că Ion Țiriac deține în acest moment un Bombardier G5000, în valoare de 30 de milioane de euro, trei aeronave și un elicopter. În același timp, are o bază fixă și un terminal propriu și este singurul operator charter VIP din România. Toată această pasiune și afacere, în același timp, îl costă în fiecare lună aproximativ 100.000 de euro întreținerea și plata pilotului.

“Pilotez pentru că nu am bani de doi piloți. Acum câteva zile am venit de la Madrid cu mine la manșă. Copilot să fie altul, eu sunt comandant, stau în stânga. Am mai multe avioane, nu doar unul.

Am mai dat un avion și Crucii Roșii că nu aveau cu ce să transporte bolnavii. L-am făcut cadou, dar nu contează asta. Primul care nu știe ce valoare are banul înseamnă că nu îl merită”, a declarat, recent, milionarul, în emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia.