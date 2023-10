Ion Țiriac, cuvinte neaşteptate despre Gigi Becali. Nu l-ai mai auzit vorbind aşa pe fostul tenismen

În ultima conferință de presă în care a făcut referire la scandalul de dopaj al Simonei Halep, Ion Țiriac l-a amintit și pe Gigi Becali. Cei doi sportivi nu sunt foarte apropiați, motiv pentru care cuvintele sale despre patronul FCSB i-a uimit pe români. Cum s-a raportat la latifundiarul din Pipera. Foto

Scandalul de dopaj izbucnit în anul 2022 în cazul Simonei Halep a stârnit numeroase reacții în spațiul public. Unii au susținut-o pe sportiva româncă, alții au fost de părere că este vinovată. Potrivit celor mai recente informații, pedeapsa de suspendare propusă pentru tenismenă a fost de 6 ani, nu de 4.

Simona Halep a fost suspendată din tenis pentru o perioadă de 4 ani, însă a depus apel împotriva deciziei luate de judecători, cazul său urmând a fi reanalizat curând. Nu toți îi sunt alături însă, Serena Williams, de exemplu, fiind una dintre vocile care au ironizat-o pe jucătoarea de tenis.

Ion Țiriac i-a dat o replică tăioasă Serenei Williams, punând la îndoială atât ancheta în care Simona Halep a fost vizată, cât și judecarea cazului de dopaj. În discursul său, ultimul pe această temă în spațiul public, miliardarul a făcut referire și la Gigi Becali.

Reacția fostului mare jucător de tenis a surprins românii. Se știe despre Ion Țiriac și Gigi Becali că nu sunt foarte apropiați. Cu toate acestea, ei mențin o relație civilizată. Iată cum s-a referit miliardarul la afaceristul și latifundiarul din Pipera!

„Unde suntem? Pe ce lume suntem? Când după un an de zile vine cineva şi spune „Da, atât am săpat să vedem de unde vine ăsta. Am mai găsit altceva, paşaportul biologic”.

L-ai găsit acum şase luni? Păi şi şase luni ce ai făcut? De ce nu ai venit în ziua aia să îmi spui că este nu ştiu cine? De ce şase luni? Ai controlat-o de 380 de ori în 10 ani. De ce şase luni?

Cum spune prietenul meu din fotbal, domnul Becali, ‘e o treabă care nu e‘”, a declarat Ion Ţiriac, într-o conferință de presă organizată recent.