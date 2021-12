Ion Țiriac, cel mai bun pont pentru tinerii care vor să reușească în viață: „Așa că du-te și fă-o! Murdărește-ți mâinile!”

Fostul mare tenismen, Ion Țiriac, a vorbit la final de an despre marele său regret, dar și despre cum îi sfătuiește pe tinerii antreprenori să reușească în viață. Deși este unul dintre cei mai bogați oameni din România, omul de afaceri a dezvăluit că, dacă ar mai fi tânăr, ar fi dispus să părăsească România pentru o țară mult mai bogată și mai dezvoltată.

„După ce termini școlile astea, te lovești cu capul de ceva puternic”

Ion Țiriac, în vârstă de 82 de ani, este al treilea cel mai bogat om din România, averea sa fiind estimată la 7,2 miliarde de lei. În ciuda succesului răsunător, fostul tenismen a recunoscut că are un regret mare în viață, care, din păcate, nu mai poate fi schimbat.

La final de an, omul de afaceri a găsit oportun să ofere un sfat practic tinerilor care își doresc să reușească în viață. Potrivit acestuia, școala este extraordinar de utilă, dar nu te învață cum să învingi în lupta cu greutățile vieții. Din acest motiv, lucrurile ar trebui analizate puțin din alt punct de vedere, astfel că, el îi sfătuiește pe tineri să studieze istoria și potențialul pe care îl au în prezent anumite țări aflate în continuă dezvoltare.

„Cărțile sunt bune. Scoala este bună. A fi harnic la școală este și mai bine. Dar după ce termini școlile astea, te lovești cu capul de ceva puternic. Se numește viață! Așa că du-te și fă-o! Murdărește-ți mâinile! Asta e viața. I-aș îndemna să privească înapoi în timp. Pentru a studia istoria. Pentru a înțelege de unde vine toată lumea, unde sunt acum și încotro ar putea merge. Nu numai țările. Dar și oameni și companii”, a explicat Ion Țiriac.

Pentru ce țară ar lăsa omul de afaceri România

Ion Țiriac recunoaște că dacă ar mai avea 30 de ani, acesta și-ar îndrepta atenția către China, unde și-ar dori să și plece pentru a-și croi un drum în viață.

„În zilele noastre, oamenii nu acordă suficientă importanță Chinei. Din fericire, sau din păcate, pentru toate scopurile, China este ca un continent, nu o țară. Sunt atât de mulți încât doar consumul îi poate face prima țară din lume. Așa că ținând cont de acestea, dacă aș avea 30 de ani acum, m-aș muta în China”,

Întrebat în cadrul unui interviu, ce i-ar spune fiului său, Ion Țiriac Jr., fostul tenismen a explicat că nu are ce să-I spună, deoarece a trăit în alte vremuri față de fiul său, iar experiențele sunt total diferite. Cu toate acestea, omul de afaceri are un regret în viață, și anume acela că nu a reușit să aibă o familie mai numeroasă, cu mulți copii. Deși are trei copii, Ion Țiriac și-ar fi dorit să aibă 20 și un program de muncă mai flexibil.