Ion Țiriac, așteptat să rezolve dezastrul lăsat de Gerard Pique. Miliardarul român ar putea să conducă o mare organizație din sportul mondial

Ion Țiriac este așteptat la conducerea Federației Internaționale de Tenis (ITF). Presa din Italia scrie că fostul jucător de tenis este principalul favorit pentru a conduce această organizație și de „resuscita” Cupa Davis, competiție care a primit o lovitură foarte dură în timpul contractului cu Kosmos, firma lui Gerard Pique.

Federația Internațională de Tenis trebuie să-și găsească de urgență un conducător care să rezolve problemele uriașe care au apărut în urma contractului cu firma Kosmos. Compania care îi aparține lui Gerard Pique a adus o mulțime de modificări care au lovit serios în imaginea Cupei Davis, iar schimbările din calendar nu au adus un plus pentru această competiție, ci dimpotrivă au afectat destul de mult popularitatea și au scăzut audiențele și, împlicit, încasările.

Ion Țiriac a fost un adversar înverșunat al acestui contract, semnat acum cinci ani, care a fost reziliat după un îndelungi negocieri. A fost momentul în care fostul jucător de tenis a cerut demisia președintelui Dave Haggerty, cel care a ținut cu „dinții de acest proiect”.

„La acel moment v-am avertizat că acest parteneriat va distruge cea mai importantă competiţie din tenisul mondial şi nu va dura mai mult de 2-3 ani. Astăzi aţi anunţat finalul acestei colaborări. Am avut dreptate. Aşa că sper că veţi avea decenţa de a demisiona”, a transmis Ion Ţiriac, omul pe care jurnaliștii italieni îl văd acum cel mai potrivit pentru această funcție.

Ideea ca Ion Țiriac să fie președintele ITF a prins foarte bine și în Franța, iar mulți jurnaliști îl susțin pe fostul jucător de tenis din România, care a jucat de trei ori în finala Cupei Davis și care a dovedit de mai multe ori că este un bun manager.

„Cu Ion și echipa sa la comenzi, putem chiar spera la o formă de renaștere a bătrânei doamne, ar fi minunat”, au precizat francezii de la „We Love Tennis”.

Ion Țiriac are 83 de ani și conform ultimului Top Capital are o avere de aproape 8,5 miliarde de lei. Grupul care îi poartă numele are 40 de companii.