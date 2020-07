Ion Mihai Pacepa, omul care l-a trădat pe Ceaușescu, trăiește pe picior mare în SUA. Ce face acum fostul spion

Considerat de unii un erou, de alții unul din cei mai mari trădători de țară, Ion Mihai Pacepa este și astăzi un mister pentru toată lumea. Nimeni nu știe cu exactitate unde a fost plantat de CIA, odată ajuns în America, dar cert este că a avut o activitate intensă în toată aecastă perioadă.

Ion Mihai Pacepa,se prespune că încă trăiește, la 91 de ani, în SUA

Generalul-locotenent Ion MIhai Pacepa s-a născut la data de 28 octombrie 1928, cu alte cuvinte acum ar avea 91 de ani. Momentul defectării sale, în 1978 a fost una din cele mai mari lovituri politice și de imagine aduse regimului din acea vreme , condus de Nicolae Ceaușescu, acesta din urmă, conform surselor apropiate, având adevărate crize de nervi și de panică la aflarea veștii. DIn 1978 și, se presupune până satăzi, Pacepa a fost plantat de CIA într-o locație care nu a putut fi găsită de niciun spion trimis să-l lichdeze, la comanda li Ceaușescu, acesta punând și o recompnesă de 2 milioane de dolari pe capul său.

Conform informațiilor, Pacepa ar încasa de la statul american o pensie de 4000 de dolari și de la statul român, după ce în iulie 1999, Curtea Supremă a României anula condamnarea la moarte ți i s-a redat gradul de general-locotenent de Securitate pe care-l avea în 1978 şi i s-au restituit bunurile ce i-au fost confiscate, îi plătețte aproape 10.000 de lei pensie lunară. Dacă ar fi să ne luăm după aceste date, fostul general de securitate încasează bani frumoși.

Pacepa, activitate asiduă ca teoretician al spionajului la cel mai înalt nivel

Conform datelor vremii, fostul general de securitate în toată această perioadă, de la ajungerea sa în SUA, a avut o activitate publicistică intesă în publicații precum „The American Spectator” scoasă de Alfred S. Regnery, același Regnery care în 1987, din postura de patron al Editurii „Regnery”, aflată în ograda CIA, îi publica lui Pacepa cartea „Orizonturi roşii”, sau publicații ca The Wall Street Journal, National Review, The Observer sau The Washinton Times.

Ultima apariție publică și publicistică a teoreticianului în ale spionajului la cel mai înalt nivel, afost în 2009, cu un articol despre afacerea spionilor ruşi arestaţi în SUA şi schimbarea lor cu patru agenţi americani condamnaţi la Moscova. Articolul respectiv era însoțit de singura poză cu Pacepa, la vremea aceea având 81 de ani. De atunci nu se mai știe absolut nimic despre el, ba mai mult, se presupune că ar fi decedat, iar fiica sa l-ar fiînmormântat în mare secret.