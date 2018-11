Iohannis și Dăncilă nu s-au aflat niciodată în aceeași echipă, dar subiectul aministiei și grațierii, pe care insistă Dragnea, s-ar putea să creeze o ruptură și mai mare între ei.

Având în vedere declarațiile unor lideri PSD din ultimele zile cu referire la o ordonanță de urgență pentru amnistie și grațiere, niciodată nu a fost mai probabil decât acum ca cel mai îmbucurător vis al lui Dragnea să devină realitate. Nimic nu-și dorește mai mult de la viață președintele Camerei Deputaților decât să șteargă cu buretele comandamnarea definitivă de 3 ani și șase luni de închisoare.

Pornind de la respectivul set de circumstanțe, Iohannis a făcut câteva declarații pe marginea unei eventuale ordonanțe de urgență pentru aministrie și grațiere. „O astfel de ordonanţă, care priveşte amnistia şi graţierea unor politicieni până la urmă, ar fi o catastrofă pentru România. (…) Adoptarea unei astfel de ordonanţe ar declanşa o criză politică fără precedent în România”, a spus președinele țării noastre la Palatul Cotroceni.

A încercat să ne amintească faptul că, la începutul lui 2017, s-a încercat votarea unui act normativ cu efecte similare care a dat nașterea unor proteste de anvergură. „Ordonanţa 13, la vremea respectivă, a fost retrasă, însă există în continuare semnale că în PSD nu s-a abandonat această idee, chiar unii politicieni din PSD vehiculează aceste idei în spaţiul public”, a declarat Klaus Iohannis. „Momentan, altceva decât unele declaraţii ale unor politicieni nu avem, dar eu rămân conectat şi voi face tot ce se poate face din poziţia de preşedinte pentru a nu se ajunge la o nouă situaţie de acest tip”, a subliniat el.

De partea cealaltă a baricadei, Dăncilă a primit numeroase întrebări în ultimele zile despre o eventuală ordonanță de urgență pentru aministie și grațiere. „Am spus şi repet, nu am discutat cu niciun ministru, nu am pe masa prim-ministrului, nu am avut nicio discuţie în acest sens. Deci, de ce să vorbesc despre ceva despre care nu am discutat? Am văzut că s-a lansat în spaţiul public, am văzut solicitări în spaţiul public, am văzut critici, dar eu, ca prim-ministru, vă spun că pe masa prim-ministrului nu există aşa ceva şi nu am avut o discuţie cu un ministru în acest sens”, a declarat Viorica Dăncilă joi seară, la finalul galei „100 pentru Centenar”, fără a ne oferi vreun detaliu relevant sau util.