Ioana Tufaru trece prin clipe grele din cauza epidemiei de coronavirus. Soţul ei, care lucrează în salubritate, a fost lăsat în şomaj tehnic. De asemenea, Ioana Tufaru a pierdut şi ajutorul pe care îl primea din partea teatrului.

Ioana Tufaru este în pragul disperării. Din câți bani a ajuns să trăiască în fiecare lună

Ioana Tufaru, fiica regretatei artiste Anda Călugareanu, încearcă să supravieţuiască cum poate, de când sotul ei se află în șomaj tehnic, din cauza crizei sanitare, scrie click.ro. Micul ajutor pe care Ioana Tufaru îl primea de la artiștii de la teatru a dispărut şi acesta odată cu apariţia epidemiei de COVID-19.

Norocul familiei este că un om cu suflet mare le-a oferit un acoperiș deasupra capului. Astfel, Ioana Tufaru (43 de ani) și soțul ei sunt recunoscători că se pot bucura împreună cu fiul lor, Luca, în vârstă de 4 ani și jumătate, de condiții omenești de trai. Aceştia ar fi fost nevoiţi să doarmă pe străzi.

Din câţi bani trăieşte Ioana Tufaru

Totul a fost perfect, până luna trecută, când s-a declanșat starea de urgență din cauza pandemiei de coronavirus, situație care le-a afectat traiul şi aşa destul de modest. Ioana primește de la stat un ajutor social de 700 de lei, însă soțului ei, Ionuț Mardare, care lucrează la o firma de salubritate, a fost lăsat în șomaj tehnic. Astfel, salariul i-a fost redus cu 25%. Mai primeşte doar 1000 de lei. Cu tot alocația celui mic, de 150 de lei, familia Tufaru trăiește din 1.850 de lei și se descurcă cu greutate. De Paşte, Ioana a înroșit câteva ouă și a gătit sarmale.

„Suntem la limită cu banii. Ne descurcăm greu trei persoane. Soțul e în șomaj tehnic, mai ia doar 1.000 de lei. Eu am ajutorul, dar tot e greu. Încercăm să avem măcar strictul necesar. Făină, pâine, legume avem în principiu, dar ne-ar mai fi necesare și alte lucruri. De Paște am înroșit câteva ouă și am făcut niște sarmale. Ai mei nu prea mănâncă cozonac și pască, așa că am luat altceva care să ne ajungă„, a declarat Ioana Tufaru.

Ajutorul colegilor Andei Călugăreanu a dispărut odată cu apariţia coronavirusului

Ioana Tufaru nu se mai bucură nici de ajutorul actorilor de la teatru. Colegii mamei sale o sprijineau cu bani și cu alimente, însă, cum teatrul a fost închis Ioana a rămas și fără acest sprijin.

„Nici prietenii de la teatru nu mă pot ajuta pentru că sunt izolați. Era foarte important ajutorul lor. Dar uite, nu mai putem ieși din case. Nici eu nu am mai ieșit. Băiețelul nu prea înțelege de ce nu ieșim. S-a plictisit, pentru un copil e greu într-o garsonieră. Ne tot jucăm cu el. Eu ies o dată pe săptămână pentru cumpărături, în rest stau cu Alexandru, care îmi este un real ajutor. Este cuminte, mă ajută și el când fac treabă. Aș avea nevoie de alimente și ceva bănuți, dacă este posibil. Important este că suntem sănătoși„, a mai povestit Ioana.