Ioana și Ilie Năstase, primele declarații despre copil. De ce au făcut nunta atât de repede

Ioana și Ilie Năstase au făcut primele declarații după frumoasa nuntă de care s-au bucurat recent. Proaspeții miri au vorbit și despre un copil. Cine își dorește mai mult și care din ei vrea neapărat o fetiță?

Ioana și Ilie Năstase au intrat în categoria cuplurilor controversate din showbiz, după ce fostul tenismen a mărturisit dorința bizară a brunetei care l-a făcut să accepte divorțul înainte de a o duce la altar. Nunta celor doi a venit pe neașteptate, la fel cum venise în urmă cu câteva luni vestea că se despart.

Aceștia au decis să-și unească destinele, iar alături de ei au fost Ioana Marcu și Ciprian Marica, perechea de nași care a uluit pe toată lumea. Asta da combinație! Cu toate că totul părea că se întâmplă în parametrii normali, declarațiile proaspeților însurăței dau lumea peste cap. Cum au ajuns într-un timp foarte scurt de la divorț, la altar, au dezvăluit chiar ei, cu lux de amănânte.

„La noi e totul la modul frumos. Și divorțul dacă avea loc era tot ceva frumos, pentru că la mijloc e Ilie Năstase și nimeni nu are voie să arunce cu pietre în el. Dacă am ajuns acolo, înseamnă că lucrurile nu mai erau așa cum voiam eu. Ilie devenise un pic mai agitat, nu ne mai prea înțelegeam, vorbeam singură. Am mers de două ori să înaintez cererea de divorț și în ziua în care vorbisem cu avocata mea, eu mă aflam cu Ilie în mașină și i-am spus că merg să depun actele și atunci m-a făcut să plâng. Mi-a spus că nu e nevoie să mai merg la avocat, că-mi oferă divorțul la notar, doar să îi împlinesc o singură dorință. Dorința de a fi mireasă și după îmi promite că mergem la notar și divorțăm. Atunci mi-au dat lacrimile”

Ioana Năstase (Sursa: spynews.ro)