Ioana Ginghină, lecții de aur. Cum îi poate urma toată lumea exemplul: „Iubesc viața” EXCLUSIV

Ioana Ginghină strălucește și are grijă să se împartă între carieră, viața de mămică și povestea superbă de dragoste pe care o trăiește. Cunoscuta vedetă este extrem de optimistă și niciodată nu se gândește la momentele grele aduse de viață. Aceasta are câteva lecții de aur de oferit!

Frumoasa vedetă a vorbit despre tendința multor persoane de a nu sărbători Valentine’s Day. Ioana Ginghină consideră că sărbătoarea este o ocazie perfectă pentru a le oferi cadouri de suflet celor dragi. De asemenea, actrița crede că ziua destinată iubirii îi pune pe oameni să facă mai multe eforturi.

„Nu înțeleg de ce există o modă anti-Valentine’s Day, eu pe Instagram am fost mai puțin dură decât mi-aș fi dorit să fiu. Mulți zic că dragostea ar trebui sărbătorită în fiecare zi, dar fac acest lucru? Sunt anumite momente în an când nu faci numai un cadou.

Simpatica actriță i-a luat și fiicei sale un cadou, pe lângă darul oferit partenerului său, recunoscând că s-a pregătit din timp pentru a o surprinde pe aceasta. Ioana Ginghină a mărturisit că este nevoie de o astfel de ocazie pentru a ieși din rutină:

Toate comentariile pe care le-am văzut, care au legătură cu faptul că mulți nu urmează această sărbătoare, spun că nu este nevoie de o zi în care să ne spunem că ne iubim. Poate nici eu nu am nevoie de o astfel de zi, dar poate am nevoie de o ocazie în care să ies la restaurant. Nu toate zilele sunt romantice.”

Vedeta are o relație deosebită cu fiica ei, pe care o înțelege și o sprijină. Ioana Ginghină a vorbit și despre schimbările din viețile adolescenților:

Ioana Ginghină este o mămică dedicată, astfel că a reușit să se împartă între carieră și creșterea fiicei sale. Aceasta se ocupă de numeroase proiecte destinate copiilor, așa că Ruxandra, fiica ei, a putut să fie alături de ea de fiecare dată:

Am putut să o iau peste tot. La filmări putea să vină, se putea plimba, în Buftea mergeam cu ea și când era bebeluș, se plimba pe acolo cu bona. În Turcia când am filmat trei săptămâni am luat-o cu mine. Îmi place să îmi petrec timpul cu ea.”, a mai zis ea.

Ioana Ginghină a mărturisit că s-a confruntat cu diferite comentarii negative din partea oamenilor atunci când a venit vorba de nuntă. Optimistă din fire, actrița le-a oferit o lecție de aur tuturor. Vedeta ne-a povestit de un film în care joacă Jennifer Lopez, care a marcat-o:

„M-am ferit să zic de nuntă, m-am confruntat cu diferite comentarii din partea prietenilor, apropiaților și a oamenilor de pe social media, cu care am o relație frumoasă: „De ce te mai măriți? Ce îți mai trebuie?”. Am fost la premiera filmului în care joacă Jennifer Lopez, iar ea zice ceva foarte frumos în peliculă. Cineva a întrebat-o de ce se căsătorește și a patra oară, astfel că a venit replica: „Îmi dai șansa să sper că o să fie bine? De ce nu pot să sper până în final că o să fie bine?” Mi s-a părut foarte frumos, așa este și la mine, de fapt.”

Actrița trăiește o frumoasă poveste de dragoste și are o relație bună cu fostul soț, tatăl fiicei sale. Vedeta este împlinită pe toate planurile. Aceasta consideră că orgoliul reprezintă cea mai mare problemă atunci când vine vorba despre fostele relații ale oamenilor.

„Eu nu consider că am eșuat în niciun mariaj, este o experiență de viață. Eu am o relație foarte bună cu fostul soț, nu aș fi crezut că există așa ceva, vedeam doar în filmele americane. Nu am crezut că poți să faci Ajunul Crăciunului cu actualul și cu fostul, să fie bine, să se împartă cadouri.

Eu îl consider pe fostul soț ca făcând parte din familie. Am o relație foarte frumoasă cu tatăl copilului. Îl am și pe Cristi, care mă iubește și îl iubesc. Se poate și așa, totul ține de tine ca și om și de cât poți să lași orgoliul. Timpul vindecă totul.”, a punctat ea.