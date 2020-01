Ioana Ginghină are un nou iubit. Cum a reușit să o cucerească bărbatul, după divorțul de Papadopol

După divorțul de Alexandru Papadopol din urmă cu o jumătate de an, Ioana Ghinghină a scris de mai multe ori pe blogul personal în legătură cu motivele care au dus la ruptura dintre cei doi. Vedeta a făcut și câteva precizări cu privire la modul în care noul ei iubit a reușit să o cucerească.

Ioana Ghinghină are un nou iubit. Ce spune despre divorțul de Alexandru Papadopol

Ioana Ghinghină a mărturisit că divorțul de Alexandru Papadopol nu a afectat-o pe Ruxandra, fetița lor în vârstă de 11 ani. Copila petrece timp egal cu ambii părinți, pentru a nu duce lipsa niciunuia dintre ei.

„Acum, petrecem amândoi timp mai de calitate cu Ruxandra. Cumva eram cine-i în casă are grijă de ea. Cred că au fost lucruri care s-au stricat în timp. Într-o zi mi-a zis Alexandru că gata, nu mai poate. Eu nu am realizat atunci. Acum mai bine de un an, cam un an şi trei luni. După mi-am dat seama că probabil undeva vina e la mijloc, erau nişte chestii care scârţâiau. Nu era o căsnicie neapărat fericită, ci una liniştită”, a declarat Ioana Ghinghină.

Vedeta, care acum are un nou iubit, a mărturisit cum a reușit bărbatul să o cucerească. Ea nu a dorit să îi dezvăluie identitatea, dar a acceptat să ofere câteva detalii despre relația cu el.

„Am fost răcită, iar el a avut grijă de mine. Cu flori și cu atenție un bărbat mă poate cuceri. Este frumos să știi că ai pe cineva acolo care are grijă de tine atunci când ai nevoie. O să vedem ce va fi”, a mai spus Ioana Ghinghină.