Ioana Filimon a fost bătută de iubitul ei din cauza amantei: „Am avut nevoie de îngrijiri medicale”

Ioana Filimon, fosta Miss România, s-a întors în țară anul trecut, după ce ar fi scăpat din strânsoarea iubitului turc, care ar fi și sechestrat-o. Afaceristul a trimis un video în care povestea varianta sa de adevăr, argumentând prin faptul că pe internet se află înregistrări video de la petrecerile de lux la care a mers împreună cu bruneta, lucru prin care și-ar dovedi, în concepția sa, nevinovăția . Vedeta a mai vorbit câteva luni despre scandalul răpirii, apoi s-a lăsat liniștea. Recent, într-un interviu cu 10 întrebări, la Kanal D, aceasta a dezvăluit cele mai așteptate detalii despre întâmplare, dar și despre alte momente dificile trăite.

La început, a cerut-o în căsătorie, apoi au apărut informații în presă cum că Ioana este sechestrată în Turcia și că milionarul nu o mai lasă să revină în țara natală. Modelul a reușit să scape abia după ce au intervenit polițiștii, iar, la scurt timp după ce reușit să revină în România, afaceristul turc, trădat în dragoste și în orgoliu, și-a conturat un plan de răzbunare. Pe lângă Ioana, vizați au fost și părinții acesteia, care au primit un colet în semn de avertisment.

În interiorul acelui colet se afla o inimă de vacă. Pe lângă aceasta, părinții Ioanei Filimon au mai primit și un bilet în care scria că fiica lor l-a trădat, iar următoarea dată în colet nu va mai fi o inimă de vacă, ci inima ei.

Teroarea nu s-a terminat aici, căci turcul era hotărât să o lase pe Miss fără niciun ban, așa că se ocupa de planul lui de răzbunare mai departe. El i-a contactat pe toți cei cu care Ioana Filimon colaborează și le spune să stopeze orice proiect cu ea, altminteri conturile lor de pe rețelele de socializare vor fi blocate. Și se ținea de cuvânt, căci nu puține sunt persoanele din apropierea vedetei care s-au trezit cu conturile de Instagram blocate.

Cât despre ce mai voia de la vedetă? Milionarul turc nu dorea să-și recapete banii pe care i-a cheltuit cu ea, ci voia scuze publice, în care vedeta să spună că nu a fost ținută împotriva voinței sale. Dar teroarea s-a terminat acum. Bruneta pare că și-a revenit după acest episod, iar, într-un interviu recent pentru Antena Stars, chiar a discutat despre momentele dificile din viața sa. Unul dintre ele: agresiunea domestică.

„Am aflat că suspiciunea mea era fondată. Am ajuns pe linia de plutire, înainte eram in aer și debusolată. Chiar voiam să am o viață liniștită. Să nu am treabă cu nimeni. Nu am povestit nimănui de bătaie. Foarte puține persoane din viața mea știu, pentru că mi-era teamă să fiu judecată. Am curajul să recunosc, însă foarte puține persoane știu toate detaliile. Am avut și vânătăi și am avut nevoie și de îngrijiri medicale, din păcate”, a declarat Ioana Filimon.