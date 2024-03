Ioana Dichiseanu, despre imperfecțiunile sale. Fiica lui Ion Dichiseanu, complexată de aspectul fizic? EXCLUSIV

Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu este una dintre cele mai frumoase femei din România. Ioana Dichiseanu are 36 de ani, dar ai spune că are 20. Frumoașa șatenă se menține extraordinar de bine, fără a depune foarte mult efort. Aceasta ne-a vorbit despre micile sale imperfecțiuni care îi dau bătăi de cap.

La vârsta de 36 de ani, mamă unei fetițe minunate pe nume Anastasia, fiica regretatului Ion Dichiseanu se bucură de un aspect fizic de invidiat. Cu toate acestea, ea nu se mulțumește! Șatena recunoaște că se luptă cu celulita și cu vergeturile, însă este fericită că soțul său îi iubește fiecare imperfecțiune. Bineînțeles, după naștere, corpul său a trecut prin câteva schimbări, însă ușor, ușor Ioana a revenit la greutatea normală:

„Nu cred că femeile sunt geloase pe mine. Am imperfecțiuni ca toți oamenii. Le enumăr: Am celulită, am vergeturi, deci nu sunt perfectă. După ce am născut, am crezut că voi fi balenă, dar nu s-a întâmplat așa.

M-am îngrășat după sărbători și m-am urcat pe cântar. Am zis că bine că nu îmi explodează hainele. Aștept vara să înot și îmi revin.”, ne-a declarat Ioana Dichiseanu, fiica regretatului actor, Ion Dichiseanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.