Investiția de 720.000 de lei, de pe pe vremea Elenei Udrea, făcută praf de localnici: „Am avut un gust amar când am plecat de acolo. E groaznic”

În urmă cu 11 ani, Elena Udrea a investit 720.000 de lei într-o bază sportivă dintr-o comună din județul Dâmbovița. Între timp, aceasta nu a fost apreciată, așa că a fost devastată de localnici, iar terenul a devenit pășune pentru vite.

Investiția de peste 720.000 de lei a fost devastată de localnicii comunei Vârfuri din județul Dâmbovița. Baza sportivă a fost construită pe malul unui pârău. Din păcate, în timp, a devenit toaletă publică. Terenul de fotbal era dotat cu tot ce este nevoie pentru a crea cele mai bune condiții, inclusiv nocturnă. De-a lungul anilor, a devenit pășune pentru vite.

Mai mult, hoții au furat tot ce se putea din înăuntrul bazei sportive, chiar și din afara acesteia. De la bateriile de chiuvetă, calorifere, până la centrala termică. Investiția a fost realizată în anul 2010, în urmă cu 11 ani. A fost posibilă construirea bazei sportive prin Programul de Dezvoltare a Infrastructurii și a unor Baze Sportive din Mediul Rural.

Investiția totală a fost de 720.756 de lei. Proiectul a fost finalizat la timp și dat în folosință, însă nu pare a avea nici o utilitate pentru localitatea în care a fost implementat. Baza sportivă a fost devastată de către localnici de când a fost construită până în prezent.

Din punctul de vedere al primarului, pe terenul de fotbal se poate juca fotbal. Este un teren de mini-fotbal, de 30/40 metri. Edilul spune că nu este mare, însă trebuie întreținut. Acesta a mai precizat și că administrația locală a început montarea unor camere de supraveghere, în comună, în anumite puncte.

Locuitorii ce sunt cunoscuți oamenilor legii vor avea o surpriză. Odată cu montarea camerelor de supraveghere, toleranța pentru furt, mizerie și distrugere va fi zero. Baza sportivă a fost realizată de fostul primar, Petre Iuga. Finalizarea acesteia a fost posibilă datorită banilor de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, conduse de Elena Udrea la acea vreme.

„În 2008 s-a început construcţia baze sportive, prin OG 7. Când am fost acolo nu mi-a venit să cred ce au putut face. Este devastată baza sportivă. Am avut un gust amar când am plecat de acolo. E groaznic. Va trebui să cheltuim mulţi bani să reparăm ce s-a distrus acolo. Sunt fire smulse, depozite de gunoaie, calorifere rupte. La un moment dat, au furat şi centrala, acum câţiva ani. Acea bază sportivă a costat 700.000 de lei, o sumă mare la acea vreme. Locuitorii sunt responsaibili. Totul s-a întâmplat în decurs de 10 ani. Au pus şi camere de supraveghere, au umblat şi la camere. O să fac o comisie să vedem ce s-a întâmplat acolo exact”, a spus primarul comunei Vârfuri, Răzvan Bănaru (Pro România).