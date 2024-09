Investiția care l-a ruinat pe Bănel Nicoliță: Cum a pierdut un milion de euro! Fotbalistul are acum salariu de 3.000 de lei

În anul 2017, după ce pleca de la Aris Limasol, Bănel Nicoliță dezvăluia că renunță la fotbal.

Asta după ce jucase în echipa națională dar evoluase și la formații precum FCSB, Viitorul Constanța, Nantes, Saint-Ettiene, ASA Târgu-Mureș sau Poli Timișoara. Cu multe meciuri și în Champions League și un autogol de neuitat marcat pe Santiago Bernabeu, în meciul cu Real Madrid, Bănel Nicoliță primise și porecla Bănelinho.

Pentru că nu a putut să stea departe de terenul de fotbal, Bănel Nicoliță a decis să fie investitor, antrenor și jucător la CS Făurei, însă acea perioadă l-a ruinat pe sportiv.

Nu doar că implicarea la echipa din orașul natal l-a făcut să piardă aproximativ 1,5 milioane de euro, dar a fost și părăsit de soție. Astfel că averea fostului fotbalist a scăzut considerabil.

„Un milion de euro, plus ce aveam eu proprietăți, să zicem că un milion și jumătate. Mi-a rămas casa, mi-a rămas grădina… Într-un timp foarte scurt am pierdut acești bani, în 3-4 ani. Nu a fost vorba de distracții. De acolo a plecat totul, nu a plecat de la altceva. Mi-am asumat, am fost conștient în ce m-am implicat. Nu a fost vorba de distracții, nu am fost genul acesta”, a spus Bănel Nicoliță despre avere, divorț și investiția din fotbal.