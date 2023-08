Afacerea cu care Bănel Nicoliță vrea să dea lovitura în România. Și-a pierdut toți banii, acum a luat-o iar de la zero

Fostul fotbalist Bănel Nicoliță s-a reprofilat! Bănel a rămas în inimile românilor ca fiind un fotbalist foarte bun, însă acum se ocupă cu afaceri care îi bagă în buzunar sume frumoase de bani. Iată despre ce e vorba!

Bănel Nicoliță a rămas în memoria românilor, mai ales după autogolul marcat pe stadionul Santiago Bernabeu, în meciul pierdut de Steaua în fața echipei Real Madrid.

Desigur, din sport a făcut foarte mulți bani, însă dacă nu știi să drămuiești banii și să îi investești în ce trebuie, ei se risipesc ușor, iar prin aceeași situație a trecut și fostul fotbalist.

Chiar și așa, acum, situația financiară a fostului fotbalist pare că se îmbunătățește.

Bănel a intrat acum în business cu o firmă creată pentru comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau internet.

În urmă cu ani buni, când juca, Bănel Nicoliță purta porecla, dată de microbiști, de „Jardel”, din cauza unei asemănării fizice cu un fotbalist renumit pe nume Mário Jardel de Almeida Ribeiro.

De acolo i-a venit și ideea să-și denumească firma ”Mario Jardel Company”.

Cu aceasta speră să aibă succes în afaceri, nu ca până acum.

Nu a trecut mult timp de când fostul fotbalist recunoștea că singurii bani pe care îi mai are, după cariera de fotbalist, erau 300.000 de euro, bani pe care i-a investit în CS Făurei, echipa din orașul său natal.

„Am rămas cu 300.000 și ceva de mii de euro. Restul în imobiliare. N-am câștigat foarte mult. Pentru că eu în Franța jumătate dădeam la stat. Așa era acolo. Vă pot confirma cei care au fost acolo. Am făcut și greșeli, de ce să mă ascund. Fiecare greșește! N-au fost greșeli grave. Ce mi-a plăcut, am făcut. N-am regrete. În fotbal am pierdut cei mai mulți bani”, spunea Bănel Nicoliță, în urmă cu ceva vreme.