Inundaţii masive în judeţul Vaslui, unde 120 de gospodării au fost afectate

Miercurea noaptea, furtuna a făcut ravagii în Bârlad, unde au fost emise în total trei mesaje RO-ALERT de către autorități. Sute de gospodării au fost inundate, iar străzile s-au transformat în lacuri, potrivit reprezentanților ISU Vaslui.

Peste 120 de gospodării au fost inundate după precipitațiile abundente căzute în cursul nopții de miercuri spre joi. Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit cu toate efectivele, iar în sprijinul acestora au fost trimise și echipaje din Huși și Vaslui, potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui.

În județul Vaslui, trei localități s-au aflat sub avertizare de Cod Roșu de fenomene meteorologice periculoase, acesta fiind valabil până la ora 00:30. Meteorologii au prognozat averse care au cumulat izolat peste 50 l/mp, vijelii puternice, frecvente descărcări electrice și izolat grindină.

Din cauza ploilor puternice, apa a acoperit carosabilul, iar traficul pe DN 1, în zona localității Bușteni, a fost deviat. De asemenea, aproximativ 100 de case au fost inundate. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Prahova, circulația rutieră a fost blocată pe DN 1 la km 130, iar traficul a fost deviat prin zona Zamora.

„A fost rupere de nori în Masivul Bucegi, a plouat foarte tare. Practic am activat planul roșu, am anunțat Prefectura. Cantitățile de apă au fost foarte mari, avem un cartier, în jur de 100 de case inudate. Împreună cu pompierii am acționat, am evacuat mai multe persoane. Se acționează cu 4-5 utilaje pentru a relua traficul pe DN1”, a declarat primarul din Bușteni, la Digi24.