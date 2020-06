Inundații fără precedent în România. Mașini luate de ape în imaginile groazei

Aversele abundente și catitățile mari de apă acumulate și-au spus cuvântul! Oameni din Orăvița au stat neclintiți în fața imaginilor de groază. Mașinile au fost luate de ape, nivelul acestora ajungând deja la ferestrele caselor lor.

O femeie din Orăvița a filmat imaginile uluitoare. Localnicii au stat și au privit neclintiți cum apa creștea văzând cu ochii, neputincioși să facă nimic altceva decât să spere că ploile se vor opri. Mașinile oamenilor au fost luate la vale, iar nivelul apelor ajunsese deja la ferestrele caselor. Adâncimea apei a depășit un metru, susțin localnicii, care au cerut numaidecât ajutorul autorităților. Ieri, specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au indicat un cod portocaliu de ploi în aproape toată țara. ANM precizează că în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, în Moldova și în zona montană a Olteniei și Munteniei vor fi perioade cu averse torențiale și se vor acumula cantități de apă de peste 40 l/mp și pe arii restrânse 50…80 l/mp.

Vor fi și intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină, fiind emis pentru aceste zone un Cod Portocaliu în vigoare până în 23 iunie, ora 10:00. Întreg Banatul încă se află sub avertizarea de vreme rea a meteorologilor până azi, în jurul orei 10:00. Cantitățile de apă vor depăși 40 l/mp, iar pe arii restrânse ar putea ajunge și la 80 l/mp. De asemenea, în jurul zilei de azi își vor face apariția intensificări ale vântului, vijelii, descărcări electrice și grindină.

„Pana la aceasta ora, in orasul Oravita s-au inregistrat 30 de gospodarii afectate de inundatii, in Ciclova Montana – 6, iar in Ciclova Romana – 2. Drumul judetean 571J, intre Ciclova Romana si Ciclova Montana a fost acoperit de aluviuni si este blocat. Echipaje ale Politiei dirijeaza circulatia in zona. In Ciclova Montana, pe str. Bujorilor, SVSU Oravita a actionat cu un boldoexcavator pentru decolmatarea unui tub de scurgere. Pentru inlaturarea efectelor inundatiilor intervin 35 de pompieri militari cu 7 autospeciale si 8 motopompe”

ISU Caraș-Severin