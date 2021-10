Mugur Mihăescu a fost luat la întrebări de către Denise Rifai! Unul dintre cei mai cunoscuți actori din România nu a scăpat de dezvăluirile rușinoase, așa că fanii o să îi afle toate secretele, chiar și pe cele mai bine ascunse.

Mugur Mihăescu, actorul care l-a interpretat pe personajul Garcea în ‘Vacanța Mare’ a acceptat provocarea de a participa în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’. Fanii săi vor putea afla totul despre el în ediția de duminică, 3 octombrie, începând cu ora 22:15.

Acesta a devenit unul dintre cei mai cunoscuți actori din România în momentul în care a jucat în ‘Vacanța Mare’. Mugur Mihăescu a devenit și un cunoscut om de afaceri, dar nu și-a refuzat ocazia de a intra în politică, așa că fanii săi i-au urmărit parcursul profesional cu sufletul la gură.

În emisiunea de la Kanal D, moderată de Denise Rifai, Mugur Mihăescu o să discute despre unele aspecte ale vieții sale neștiute de către admiratori până acum. El nu a scăpat de întrebările rușinoase, mai ales pentru că prezentatoarea TV l-a întrebat și de ce a rămas repetent de 3 ori.

Mugur Mihăescu se bucură de o avere colosală. Acesta își îndeplinește micile plăceri oricând simte nevoia, mai ales pentru a avut un succes imens cu proiectele și afacerile sale. Totuși, în trecut, el dezvăluia cum a reușit să facă primii bani de buzunar.

Mai mult, Mugur Mihăescu a rămas repetent de 3 ori, așa că nu mulți știu acest lucru despre el. Actorului nu i-au plăcut câteva materii, așa că facultatea s-a prelungit pentru că nu reușea să treacă peste faptul că își dorea să facă altceva.

„Primii bani au venit când l-am buzunărit pe bunicul. Apoi de la sorcovă. Bunicul lăsa intenţionat 2-3 lei prin buzunare. Am vrut să mă fac inginer, că mi-a plăcut matematica, doar că la facultate mă puneau să învăţ organele maşinii.

Eu eram la calculatoare şi voiam altceva. Am făcut opt ani de facultate, că am fost repetent. La anul 4 m-a prins nevastă-mea din urmă. În anul 4 am avut materii la care îmi era greaţă să merg, m-au lăsat iar repetent. Apoi am intrat în anul 5”, a spus Mugur Mihăescu.