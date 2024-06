Interviu exclusiv cu artistul Mike Godoroja, despre Turneul Național și despre cariera celor doi copii ai săi: „Am crezut că o să fie mai ușor”

Mike Godoroja este unul dintre artiștii români legendă, un artist care a reușit să se păstreze actual pentru publicul său mai bine de 25 de ani. Producător muzical, compozitor, realizator TV și, desigur, interpret de muzică blues și rock. De numele lui se leagă istoria programelor de jazz, rock și blues de la Televiziunea Română și Radio România. Mike ne-a oferit un interviu exclusiv pentru Playtech Știri, despre turneul în care urmează să plece, dar și despre cariera celor doi copii ai săi.

Turneul Național pe care îl desfășoară Mike Godoroja & Blue Spirit se încheie pe 29 noiembrie, cu o reprezentație de excepție la Arenele Romane Indoor, în București. Pe parcursul celor 5 luni de turneu, Mike Godoroja & Blue Spirit vizitează 22 de orașe unde spun, pe versuri și muzică, povestea frumoasă a celei mai recente opere ale artistului.

Când m-am apucat de această întreprindere să fac un turneu național sincer să fiu am crezut c-o să fie mult mai ușor și cu toate acestea trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața mea.

Mike se bucură de un succes uriaș pe plan profesional, iar pe plan personal, bărbatul se poate declara un tată împlinit, căci cei doi copii ai săi, Ana Mria și Alexandru, în vârstă de 21 de ani îi urmează cariera în muzică și îl fac extrem de mândru:

„Povestea copiilor mei, Ana Maria și Alexandru gemeni la vârsta de 21 de ani este una care pare a fi desprinsă din basme dacă nu e chiar un basm trăiți în realitate de către mine.

Ana Maria terminat royal academy of music și este soprană iar Alexandru a terminat King’s college și este un specialist în proiecte IT, AI, cu un viitor foarte atractiv. Ana Maria de mică i-a plăcut să cânte, de altfel amândoi copiii mei au făcut școala de muzică, pian vioară și violoncel.Dar Ana Maria s-a manifestat foarte de timpuriu prin plăcerea și bucurie imensă de a cânta în fața prietenilor.

Am luat-o cu mine încă de la vârsta de 16 ani în concerte când în blues și a cucerit publicul.Atunci am realizat că ea are în gena capacitatea de a magnetizata audiența și mai ales are talent.

Acum mi-am suflecat mânecile am numărat argintii din punguța mea nu foarte mare și a trebuit să trag patru ani de zile să pot să plătesc o facultate, un conservator care să-i ofere un viitor dar mai ales să-i confere o pregătire extrem de solidă și la zi cu tehnicile de cântat vocal.

A absolvit facultatea fiind cotată ca a doua din generația ei, prima româncă care ocupă o poziție de top în această prestigioasă academie de muzică. Deja este invitată să cânte la Roma în opera cenușăreasa la Teatro Massimo și mai ales într-un turneu în Italia cu recviem -ul de Mozart.

Alexandru este un iubitor de muzică progresivă și electronică foarte talentat compozitor și este autorul piesei care dă titlul albumului meu: viață. Această piesă a cucerit publicul de la prima interpretare și mi-a dovedit că este un băiat care are o sensibilitate aparte, este modest și nu exuberant iar fetei care îl va alege pe el sa-l iubească sunt convins că îi va oferii tot sufletul lui.

Suntem împreună cu Cristina soția mea ca o echipă ai cărei jucătorii se simt pe teren fără să se caute unul pe celălalt.Sunt fericit că am copii înțelepți, cuminți și cu viziune asupra vieții lor. „, ne-a mai declarat artistul legendar Mike Godoroja, în exclusivitate pentru Playtech Știri