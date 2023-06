Interviu emoționant cu fiul lui Cristian Țopescu: ”Cristina, sora mea, a fost cel mai sensibil om”. În ce afacere își investește banii EXCLUSIV

Sebastian Felix Țopescu (24 de ani), fiul cel mic al regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu, ne-a povestit, în interviul exclusiv pentru Playtech Știri, despre debutul în TVR, cu emisiunea ”Vis sau realitate”, dar și despre celebra lui familie. Iar în calitate de editor fashion, Basti ne-a analizat ținutele de scenă ale solistelor de top, Andra și Delia.

Basti, cum frumos îi spun prietenii, este un personaj controversat, în showbiz, atrâgând munți de comentarii, prin ținutele sale vestimentare, considerate mult prea fanteziste.

Nu îi pasă însă ce crede lumea. Are drumul său, visul său. Susține că a moștenit ambiția tatălui, Cristian Țopescu, empatia surorii, Cristina Țopescu, și pasiunea pentru călărie, dar și fruntea lată, de om deștept, de la bunicul lui, Felix Țopescu.

Sebastian zâmbește când își amintește de bunicul lui, Felix, fost ofițer de cavalerie și campion național la călărie.

Se zice că fruntea lată e de om deștept, se pare că ne-a dat la toți. Și eu am făcut călărie de performanță, vreme de cinci ani, dar și tatăl meu. Iar faptul că, la simularea pentru Evaluarea Națională 2023, elevii au avut de analizat un text chiar din cartea bunicului meu, numită ”30 de ani în șa”, scrisă de el în 1974, chiar mi se pare un lucru frumos și onorant”, ne-a declarat Sebastian Țopescu, pentru Playtech Știri.

Basti a avut o legătură foarte strânsă cu sora lui, jurnalista Cristina Țopescu, care s-a stins din viață în urmă cu trei ani. A fost găsită fără suflare, în casă.

”De la sora mea, Cristina, am învățat empatia, ea era cel mai empatic și mai sensibil om pe care l-am cunoscut. Până când voi muri sunt convins că nu voi mai cunoaște un om atât de sensibil, de la ea am învățat și dragostea pentru animale. Dar și cu fratele meu Cristi mă înțeleg foarte bine, el m-a făcut unchi, la vârsta de 14 ani, avem o relație foarte bună”, a mai adăugat Basti, exclusiv pentru Playtech Știri.

Sebastian a încheiat cu succes primul sezon al emisiunii lui de debut, ”Vis sau realitate”, și așteaptă cu nerăbdare reluarea producției tv. Este foarte încântat de colaborarea cu TVR, televiziune unde, de altfel, ani la rând, a lucrat și Cristian Țopescu.

În teorie, mai sunt multe visuri de îndeplinit, sper să revenim, din toamnă, duminică a fost ultima ediție, cu Carmen Tănase. Toate edițiile le găsiți pe YouTube, inclusiv cea Best of. E un proiect foarte frumos, e ca și copilul meu. Îmi doresc să mai îndeplinesc multe visuri”, ne-a mai spus fiul regretatului comentator sportiv.

Mezinul familiei Țopescu are un timbru vocal foarte puternic, dar deloc asemănător cu cel al tatălui.

”Nu prea semăn la voce cu tata, eu am vocea mai joasă. Și nu am vrut să intru în zona de comentator sportiv, ca tata, sunt bun doar de comentat. Mi se mai spune că am și voce de radio, că aș putea să fac o emisiune.

Poate fi o idee, pentru viitor. Oricum, tata avea o energie de invidiat, nu știu de unde! Și eu sunt energic, dar nu ca el! Cred că tata s-ar bucura mult să mă vadă ce fac acum, s-ar bucura că știe că am o emisiune la TVR, mereu îmi spunea că poate voi lucra și eu în televiziune, căci vorbesc repede, ca el, și că am har de povestitor. Mă mai întreabă lumea dacă îl visez. Nu, nu l-am visat niciodată, pentru că eu nu visez”, ne-a mai spus Sebastian Țopescu.