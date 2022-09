Interlopul Fane Văncică a fost filmat când bătea o femeie. Tocmai a fost reținut 24 de ore

Fane Văncică a fost reținut pentru 24 de ore în cazul filmulețului de pe Tik Tok în care lovea o femeie. Un mandat de percheziție a fost pus în aplicare în cursul zilei de marți într-un dosar penal în care bărbatul este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lipsire de libertate și tulburarea ordinii și liniștii publice. Percheziția are loc în București și există și un mandat de aducere. Polițiștii au deschis un dosar pentru infracțiunile menționate deși în acest caz plângerea nu a fost depusă în termenul legal.

Fane Văncică a fost ridicat de polițiști și dus la audieri în urma filmulețului în care bărbatul lovea crunt o femeie. Oamenii legii au făcut percheziții în cursul zilei de marți la locuința interlopului, arată hotnews.ro. Amintim că bărbatul s-a lăsat surprins în timp ce agresa o femeie. Imaginile extrem de dure au fost postate ulterior pe Tik Tok.

Ancheta în caz se desfășoară sub supravegherea Parchetului Judecătoriei Sectorului 4 și a fost declanșată de Poliția Capitalei după ce au apărut imagini cu Fane Văncică în timp ce agresa o femeie.

În filmulețul ajuns viral se poate vedea cum aceasta este așezată în genunchi pe podea în timp ce este lovită în repetate rânduri cu picioarele în cap, în spate și în stomac.

De asemenea, la un moment dat interlopul îi varsă apa dintr-o frapieră în cap. ,,Te omor aici, să moară familia mea!”, se aude pe înregistrare.

Interlopul a ținut să își ceară scuze după ce imaginile au făcut înconjurul internetului. Cel din urmă a susținut că a avut o criză de gelozie și că era sub influența băuturilor alcoolice.

,,Datorită faptului că am fost foarte gelos, când am fost naş, am chemat-o la mine, acum patru luni de zile şi am avut impresia că se uită pe un prieten. Şi când am avut impresia că se uită de Ahmed, m-am luat de ea. Am ajuns acasă şi ne-am certat. Nu ştiu dacă aţi observat că eram beat, nu luasem nici pastilele, eram vai de capul meu. Vreau să îi spun că îmi cer mii de scuze”.