Înțelegerea secretă pe care o are Laurențiu Reghecampf. Mulți îl vor invidia

S-a aflat care este înțelegerea secretă pe care o are Laurențiu Reghecampf și pentru care mulți îl vor invidia. Universitatea Craiova și-a salvat pe ultima sută de metri sezonul cu victoria contra lui FC Botoșani, 2-0 în barajul pentru Conference League, însă liniștea este departe de a se fi așternut la club. Cum s-a asigurat Laurențiu Reghecampf?

Laurențiu Reghecampf mai are un an de contract cu oltenii, însă zilele viitoare va purta discuția decisivă cu patronul Mihai Rotaru în ceea ce privește poziția lui la echipă.

Finanțatorul clubului din Bănie este nemulțumit pentru ratarea tuturor țintelor interne, sentiment împărtășit opiniei publice și de președintele Sorin Cârțu chiar după victoria de vineri seara cu FC Bitoșani.

”Obiectivele noastre au fost să câștigăm campionatul sau Cupa României. Nu s-au realizat, am fost aproape de ele. Trăim cu amărăciunea unui an în care nu am luat niciun trofeu”, a declarat Sorin Cârțu.