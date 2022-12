Întâmplarea paranormală din viața lui Florin Piersic. Unde și-a văzut sora care a murit la 15 ani

Zilele de weekend, care tocmai s-au încheiat, au fost ca un furnicar în spațiul Romexpo. În perioada 7-11 decembrie a avut loc Târgul de carte „Gaudeamus”, în cadrul pavilionului B1 din Romexpo. Au fost lansări de carte, colocvii, întâlniri memorabile cu scriitori, critici literari, etc. Printre evenimentele importante de lansări de carte a fost și cel dedicat marelui actor Florin Piersic, care a lansat aici volumul „Viaţa este o poveste”, scoasă la editura „Bookzone”.

Unul din cele mai importante evenimente de cultură, Târgul de carte „Gaudeamus”, a avut pe 10 decembrie o lansare cu multă lume. În cadrul evenimentului, marele actor Florin Piersic și-a lansat primul volum de memorii. Volumul, intitulat „Viaţa este o poveste”, scoasă la editura „Bookzone”, a fost unul momentele importante ale zilei de sâmbătă, 10 decembrie. Actorul a fost prezent la standul editurii la lansarea volumului, alături de prietenul acestuia, Dan Negru. Celebra vedetă TV a fost și moderatorul lansării:

„Este prima şi ultima mea carte. Asta nici nu am scris-o eu, a scris-o cineva din umbra mea care se cheamă Piersic Florin. Pe mine mă cheamă Florin Piersic”, declara celebrul actor, în glumă, la lansarea volumului.

A fost lume multă la lansarea aestui volum de memorie, nu de memorii, așa cum declara Florin Piersic. Pe tot parcursul acestui moment actorul a fost însoțit de actuala sa soție, Ana Torok.

Cartea este una plină de amintiri. Sunt depănate amintiri atât din perioada adolescenței, cât și a maturității sale, și-i aduce cititorului multe din poveștile de viață ale autorului. Printre aceste povești se numără și una demnă de o întâmplare paranormală din viața lui Florin Piersic.

Atât Florin Piersic, cât și familia sa, aveau să treacă printr-o dramă, de altfel povestită de actor și în alte ocazii. Sora sa, Lucica, la vârsta de 15 ani avea să moară înecată în râul Prut. În cartea lasnată sâmbătă, spune actorul, apare și acest episod extrem din viața sa, dar și relatarea unei întâmplări:

„M-am dus la Paris, am făcut o plimbare în Montmartre şi acolo am văzut pictori care stăteau şi pictau sau îşi vindeau tablourile. Asta este o întâmplare, după părerea mea, senzaţională, am văzut-o pe sora mea care era înecată deja de 15 ani. Şi-am văzut-o în tablou.

Ea era. Am întrebat cât costă tabloul şi cineva mi-a spus cinci franci. Am mai făcut câţiva paşi, m-am scotocit prin buzunare că aveam nişte bani, am venit să o cumpăr, dar nu mai era. L-am întrebat pe cel care vindea tablourile şi mi-a spus că a trecut cineva şi l-a luat.

(…) Când am sunat acasă şi am vorbit cu mama, i-am spus că sunt la Paris. Aveam 22 de ani. Mama mi-a spus: Florin, să fii liniştit. Lucica a venit să te vadă acolo. D-aia s-a întâmplat povestea asta”, a povestit Florin Piersic la lansarea volumului „Viaţa este o poveste”.