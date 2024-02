Întâmpinarea Domnului 2024, tradiții și obiceiuri. Ce nu este bine să faci sub nicio formă pe 2 februarie

Ca în fiecare an, conform Calendarului Creștin-Ortodox, încă din primele lunii ale anului avem parte de sărbători creștine importante. Așa este și cea din data de 2 februarie, cunoscută sub numele de Întâmpinarea Domnului 2024. Citește mai departe și află care sunt tradițiile și obiceiurile, precum și despre ce nu este bine să faci sub nicio formă pe 2 februarie.

Întâmpinarea Domnului 2024, celebrată pe 2 februarie

Așa cum ne-a fost lăsată, această zi este extrem de importantă pentru creștinii pe rit Ortodox, reprezentând, de fapt, Prezentarea lui Hristos în Templu. Un alt nume al sărbătorii este Întâmpinarea Domnului. De cealaltă parte, creștinii romano-catolici și protestanți numesc această sărbătoare, Purificarea Sfintei Fecioare.

În jurul anului 450 d.Hr. în Ierusalim, oamenii au început obiceiul de a ține lumânări aprinse în timpul Liturghiei divine din această zi de sărbătoare. Prin urmare, unele biserici din Occident se referă la această zi sfântă ca fiind Candelă. Sărbătoarea Întâmpinarea Domnului încheie sărbătorile legate de Nașterea lui Hristos, o perioadă care s-a deschis la 15 noiembrie, odată cu începutul postului Nașterii Domnului.

Tradiții și obiceiuri păstrate de Întâmpinarea Domnului 2024

Așa cum Nașterea Lui Iisus este o zi extrem de importantă, așa este și data de 2 februarie, când creștinii celebrează Întâmpinarea Domnului. Ca în fiecare an, și în 2024 această sărbătoare creștină este în 2 februarie, iar tradițiile și obiceiurile acestei zile se păstrează și astăzi în comunitățile creștinilor ortodocși români.

Una din principala tradiție de Întâmpinarea Domnului 2024, este aprinderea de lumânări, mai ales că, după cum spun bătrânii, astăzi acest gest are o semnificație aparte. O altă tradiție păstrată în sânul comunităților de credincioși, este binecuvântarea candelelor, considerate a fi aducătoare de noroc și apărătoare a caselor creștinilor.

Printre obiceiuri se regăsește și cel al colacilor, făcutți de gospodinele de la sate în formă de inel, iar simbolistica acestora sunt razele de soare. Un alt obicei de Întâmpinarea Domnului 2024, este curățenia și purificarea casei creștinilor, deoarece în această zi se face și binecuvântarea divină, prin intermediul slujitorilor Domnului.

Ce nu este bine să faci sub nicio formă pe 2 februarie

Pe lângă tradiții și obiceiuri, așa cum s-au păstrat de-a lungul anilor, există și anumite superstiții care spun ce nu este bine să faci sub nicio formă pe 2 februarie. Iată câteva din aceste lucruri despre care se spue că nu este bine să le faaci de Întâmpinarea Domnului:

Nu se mătură pentru ca păsările să rămână sănătoase, iar stupii să fie productivi.

Nu ai voie să coși și nici să tricotezi.

Nu ai voie să prelucrezi lâna și să speli

Nu ai voie să faci alte treburi prin gospodărie.

Nu ai voie să croșetezi.

Nu trebuie să te tai cu foarfeca.

Nu este bine să te cerți cu cei din jurul tău.

Nu ai voie să te superi pe cei de lângă tine.

Nu ai voie să ceri bani.

Nu ai voie să pretinzi lucruri sau servicii.

Nu ai voie să lucrezi în această zi.

De-a lungul secolelor s-au perpetuat tradițiile, superstițiile, dar și obiceiurile, când vine vorba de sărbătorile creștine, așa cum este și cazul acesteia din 2 februarie, și anume Întâmpinarea Domnului.