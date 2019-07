Insula Iubirii, 22 iulie 2019, LIVE text. Un concurent e pus într-o situație jenantă în fața ispitei

În prima zi a săptămânii acesteia, 22 iulie, începe un nou episod al reality-show-ului ”Insula Iubirii”. Urmărește LIVE text noile idile și divergențe între concurenți și ispite.

Episodul 15, din sezonul 5 al show-ului ”Insula Iubirii” găsește un concurent într-o situație jenantă în fața ispitei, așadar, la Purimuntra se întâmplă acțiunea, iar de acolo se dă tonul și pe insula fetelor. Este vorba despre Costas, cel care a venit în Thailanda la brațul Geaninei. În episodul precedent, planul bărbatului îi este demascat, iar imaginile și vorbele Geaninei aduse de gazda emisiunii pe insula masculilor i-au făcut încrederea în el din ce în ce mai șubredă.

Realitatea, prezentată de partenera sa, i-au provocat o reacție, neînțeleasă de unii și criticată aspru de alții. În acest episod, scena jenantă continuă, iar reacția ispitei Nicoleta, cea după care ”aleargă” Costas, va fi de neuitat. Femeia îl trage la răspundere pentru faptele sale, concluzionând astfel: „E trist că ai ales să fii un cățel doar ca să ajungi cu mine în pat”. Chiar dacă în episodul precedent concurentul a dezmințit toate faptele pentru care este acuzat de partenera sa, Geanina, în această seară, masca bărbatului cade.

De asemenea, luni, vor apărea pe micile ecrane și noi amănunte despre relația dintre Andy și Geanina. După ce data trecută am avut parte de o premieră la ”Insula Iubirii”, ce a fost reprezentată de destrămarea relației Andy-Geanina, ispita dorind să pună punct idilei, în seara de luni vom vedea demersul celor doi. Reaminim că Andy i-a dat un ultimatum, neclar pentru Geanina, reprosându-i că este o femeie copilăroasă.

În urma întâmplării, cea mai câștigată a fost Denisa, cea care lupta mișelește pentru dragostea ispitei, în pofida faptului că bărbatul era într-o relație cu prietena sa. Despre ispitele masculine, doar una, Mircea, a vorbit despre experiența de pe insulă. Bărbatul, care a cucerit-o pe Teodora, spune că și-a făcut doar treaba foarte bine și a încercat să îi ofere gălățencei tot ce își dorea la acel moment.

„Mi-am făcut treaba mea de ispită. Nu am prietenă acum. De fiecare dată trebuie să îi oferi ceea ce își dorește, asta am făcut. Femeia avea nevoie în acel moment de mai multă atenție și să simtă atracția și din partea mea. Nu am să mă mai arunc cu capul înainte, știți vechea poveste. Dar tot am hotărât să îi dau absolut orice. Am avut parte de această ședință foto și am profitat de moment, a fost mult mai natural”, a declarat ispita, la Agenția Vip.