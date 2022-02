Înrolarea în Armata Română. Ce salarii oferă MapN pentru soldați

Cetățenii români care vor să se înroleze în armata României trebuie să știe câteva lucruri esențiale. Ei pot deveni ofițer, maistru, militar, subogițer sau soldat după ce au absolvit o instituție de învăământ superior sau postliceal militar ori a unui curs de formare profesională sau program de instruire a soldaților profesioniști.

Ce trebuie să faci ca să intri în Armata Română

„Absolvenții de gimnaziu pot opta pentru a deveni elevi la colegiile naționale militare. După finalizarea studiilor, datorită cunoștințelor și deprinderilor dobândite, absolvenții colegiilor naționale militare vor fi admiși în instituțiile de învățământ superior militar (academii militare) sau vor continua pregătirea în învățământul postliceal militar de formare a maiștrilor militari”, se arată pe site-ul Ministerului Apărării naționale

Pentru o carieră militară, românii trebuie să parcurgă trei etape: recrutarea, selecția de aptitudini și concurs de admitere.

Odată recrutată, persoana trebuie să participe la selecția atitudinală la unul dintre cele patru centre de selecție și orientare amplasate în Albă Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Constanța.

Aici se vor da probe și examinări specifice care arată dacă un candidat poate face față cerințelor mediului militar.

Iată prin ce trebuie să treci dacă vrei să te înrolezi în armată:

Selecția constă în parcurgerea următoarelor probe:

Evaluare psihologică:

test de aptitudini care evaluează randamentul intelectual; chestionar de personalitate pentru evaluarea posibilităților tale de adaptare la condițiile specifice mediului militar; test situațional (pentru ofițeri, maiștri militari și subofițeri), care evaluează aptitudinile de lider și capacitatea de a lucra în echipă.

Evaluarea capacităţii motrice:

parcurgerea într-un timp determinat a unui traseu utilitar-aplicativ, care conține 10 elemente pe un circuit de 90 m lungime și care evaluează nivelul de dezvoltare a deprinderilor tale motrice de bază (viteza, îndemânarea, rezistența, forța); probă de rezistență pe distanța de 1000 sau 2000 m, în funcție de categoria de personal pentru care ai optat.

Interviu de evaluare finală.

Examinarea medicală.

Ce salarii sunt în MapN

Salarii Armata 2021

Maior – 5.019 lei ( plus sporuri)

Căpitan – 4.324 lei (plus sporuri)

Locotenent gradație 4 – 3.445 lei

Sublocotenent – 2.958 lei

Plutonier gradație 4 – 3.107 lei (plus sporuri)

Sergent major –2.933 lei (plus sporuri)

Sergent gradația 4 – 2.618 lei

Caporal gradație 4 – 2.437 lei ( se adaugă sporuri)

Soldat – 2.236 lei