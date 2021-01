Inna, transformare radicală. S-a tuns singură, dar apoi a dat înapoi: ‘Nu încercați asta acasă’

Inna a apelat la toată încrederea în sine și la curajul său pentru o nouă schimbare. Artista s-a tuns singură, iar în timpul acesta le-a arătat fanilor cum își face renumita coafură pe care unii din cei care o îndrăgesc au adoptat-o.

Deși are la îndemână o echipă uriașă și din cei mai buni specialiști pentru orice, a preferat să se tundă singură. Mulți dintre fani au apreciat că nu este pretențioasă și că a adoptat un obicei pe care mulți îl avem atunci când ni se pune pata, mai ales că în pandemie ne-am trezit cu toții proprii make-up artiști, nutriționiști, antrenori de fitness și stiliști. Așadar, fără să mai stea prea mult pe gânduri a pornit în aventură, a pus mâna pe o foarfecă, a dat drumul la cameră și s-a tuns singură.

Acum, a revenit în forță după accidentarea cu skateboard-ul și și-a uimit fanii într-un filmuleț de pe Instagram în care și-a scurtat singură bretonul care deja o caracterizează. „Pieptănăm! Sunteți gata? Stai, că îmi bate și soarele în ochi! Poate îmi fac în valuri! Stați că am închis și ochii acum! Pregătiți-vă pentru freza anului 2021”, a spus Inna pe rețeaua de socializare.

Rezultatul obținut a fost lăudat de cei care o urmăresc în mediul online, mulți dintre ei admirând faptul că nu e dependentă de unii oameni din echipa ei și că fără aroganțe a ajuns să se tundă singură, la fel cum mulți au făcut-o, mai cu seamă în perioada carantinei. Artista le-a sugerat tuturor să nu încerce așa ceva acasă. „Tutorial de tăiat bretonul! Nu încercați asta niciodată acasă!”, a spus aceasta la final.

„M-am născut într-o familie cu dragoste de muzică. Bunica mea era cântăreață în corul bisericii… și mama a cântat în corul bisericii, pâna când și-a dat seama că e ceva mai distractiv să cânți la Popasul Căprioarelor…Când eram la școală, aveam jumătate din înălțimea colegelor mele, dar nu am avut niciodată un complex legat de înălțimea mea și nici de faptul că mă strigau colegii ”Piti” sau ”Pitica”. La școală nu am avut niciodată probleme majore, nu am rămas corigentă sau repetentă, nu nu pot să spun nici că eram primul copil din clasă, nu eram nici ultimul, pentru că sunt o fată descurcăreață. Ma împrieteneam cu cei mai darnici colegi, mai ales la materiile care nu-mi plăceau. Îmi plăcea mult româna, literatura”

Inna (Sursa: alistmagazine.ro)